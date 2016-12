Blaga debordează de optimism, dar duce lipsă de argumente

SE CAUTĂ LIDERI PENTRU SFATURI POLITICE Şcoala de Vară a tinerilor PDL organizată în acest an în Eforie Nord nu a mai fost ce era odată. Dacă în alţi ani toţi liderii mari ai partidului, în frunte cu şeful statului, Traian Băsescu, se îngrămădeau să dea poveţe mai micilor democrat liberali, acum ei au trecut la conservare, că vorba aia, au scos România din „criza economică”. Singura figură mai importantă din partid care a venit să le vorbească tinerilor PDL a fost preşedintele partidului, Vasile Blaga. El a profitat de grupul numeros de mici portocalii şi a adus elogii partidului. Mai mult, s-a lăudat cât de bine stă partidul în sondaje. El a indicat un procent între 20% şi 22% în preferinţele electoratului, deşi realitatea este cu totul alta, nivelul PDL situându-se undeva la 15%-17%. Astfel, pronosticurile sale pentru alegerile parlamentare sunt mai mult decât optimiste.

LAUDE PENTRU IMPRESIE După tentativele de a-i impresiona pe tinerii pedelişti, Blaga revine câteva minute cu picioarele pe pământ - tema alegerilor locale. „Totuşi a fost o înfrângere usturătoare şi dacă nu vedem motivele înseamnă că nu am învăţat nimic din această bătălie. Eu cred că am învăţat lecţia! O parte dintre colegii noştri, foarte buni administratori în judeţele pe care le-au administrat, au pierdut nu pentru că nu şi-au făcut treaba din funcţiile pe care le-au avut. Au pierdut pentru că la centru nu am avut cea mai bună politică. Deşi am luat măsurile necesare pentru România, faptul că am explicat uneori arogant măsurile pe care le-am luat, alteori nu le-am explicat deloc, ne-au dus să câştigăm bătălia cu criza economică, dar să pierdem încrederea românilor”, a declarat Blaga. El spune că la alegerile parlamentare se va da o luptă grea în câştigarea voturilor românilor şi recunoaşte că USL este o alianţă puternică. El mizează pe sprijinul partidelor care fac parte din Alianţa România Dreaptă, deşi spune că la cele 20 de procente pe care le are partidul, PDL nu are nevoie de salvatori pentru că se regăseşte pe o poziţie destul de bună. „Va trebui, cu aliaţii noştri, să gândim foarte bine campania care urmează. Suntem pregătiţi pentru o campanie electorală dură. Nu va fi o bătălie uşoară”, a mai spus Blaga.