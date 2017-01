Blaga, instalat ilegal la MAI

BLUF PD-L. Scânteia care a determinat declanşarea actualei crize politice, înlocuirea Ministrului social democrat de Interne, Dan Nica, cu pedelistul Vasile Blaga pare să fie o fumigenă forţată. Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, suspendarea decretului prin care Nica a fost înlocuit cu Blaga la conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), până la pronunţarea instanţei pe anularea acestui act al preşedintelui. Instanţa a respins excepţiile ridicate de Administraţia Prezidenţială şi a admis cererea de suspendare a decretului 1358 din 1 octombrie emis de preşedintele României până la pronunţarea instanţei de fond. Decizia poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, conform afirmaţiilor preşedintelui PD-L, Emil Boc, aşa se va şi întâmpla. În 1 octombrie, preşedintele Traian Băsescu a semnat decretele de revocare din funcţie a lui Dan Nica şi numirea ca interimar în funcţiile de ministru al Internelor şi vicepremier pentru ministrul Dezvoltării, Vasile Blaga. Decretul de revocare a fost contestat în instanţă de către vicepreşedintele PSD, Dan Nica, apreciind că este nelegal actul prezidenţial.

CONSECINŢE GRAVE. Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu-Duvăz, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că decizia Curţii de Apel anulează toate actele emise de ministerul condus de interimarul Vasile Blaga în ultimele două luni. Duvăz a afirmat că decizia Curţii de Apel are efecte grave, întrucât toate actele emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor de când Vasile Blaga a preluat mandatul interimar sunt lovite de nulitate. \"Ne putem trezi în situaţia că întreaga administraţie a emis în ultimele două luni acte care sunt nule\", a completat Duvăz. Vicepreşedintele PSD Dan Nica a declarat că decizia privind suspendarea decretului prin care el a fost înlocuit cu Vasile Blaga dovedeşte că Blaga a fost numit în baza unui fals. \"Am avut dreptate atunci când am spus că decretul de numire a domnului Blaga este un fals pentru faptul că motivaţia care a fost utilizată de respectivul decret de numire era la bază pe un fals efectiv, lucru care a şi fost constatat de către instaţa de judecată\", a apreciat Nica. Conform afirmaţiilor vicepreşedintelui PSD Victor Ponta, fostul ministru PSD al Internelor, Dan Nica, va cere Curţii de Apel şi anularea decretului de numire a lui Vasile Blaga ca interimar la MAI, apreciind că numirea ilegală a acestuia a aruncat administraţia în haos. După anunţul legat de suspendarea numirii lui Blaga, preşedintele Traian Băsescu a declarat că, în privinţa situaţiei de la Ministerul de Interne, ca urmare a suspendării decretului de numire a lui Blaga, se va sfătui cu CC, apreciind că nu mai sunt articole în Constituţie pentru ce se întâmplă în România în momentul de faţă. La rândul său, preşedintele PSD Mircea Geoană apreciază că decizia instanţei în cazul Blaga arată că numirea lui a fost un act deliberat şi cinic de a controla MAI: \"Sunt două consecinţe importante ale acestei decizii: una juridică şi una politică. Consecinţa juridică arată că, evident, domnul Blaga trebuie să părăsească poziţia interimară de la Interne. Asta nu înseamnă însă că domnul Nica va reveni pe această funcţie. Dar înseamnă că actele semnate de domnul Blaga sunt pasibile de a fi lovite de nulitate, ca, de exemplu, numirea prefecţilor\", a spus Geoană.