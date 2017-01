BLAGA, MITREA, OPRESCU ŞI ORBAN

I-am aşezat în ordine alfabetică, pentru a nu fi suspectat că aş fi partizanul unuia dintre ei! Aşa arată „linia de start” înaintea începerii campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei… Să vedem, ca la Formula 1, cine este în „pol position”?! Dacă luăm în serios singurul sondaj de pînă acum, deşi are deja o vechime de vreo lună şi jumătate, s-ar părea că doctorul Oprescu este lider. Numai că sondajul nu a fost unul politic, ci făcea vorbire despre cota de încredere a persoanelor cu vizibilitate publică în Bucureşti. Am mai discutat la această rubrică despre sondajul cu pricina. Ce este însă interesant, până în clipa de faţă, din acel studiu de piaţă, pare situaţia şi postura lui Liviu Negoiţă, care se află pe locul 3, dar în calitate de primar al sectorului cu acelaşi număr din Capitală. Între timp, el a ajuns şef de campanie al lui Vasile Blaga. S-ar putea ca simpatia şi popularitatea pe care le stîrneşte Liviu Negoiţă în Bucureşti să se transfere, treptat, chiar şi asupra candidatului Blaga. Oricum, fostul ministru de Interne va dispune de tot concursul primarului general încă în funcţie, colegul său de partid Adriean Videanu, ceea ce nu e puţin lucru. Iată, deci, premizele unei întîietăţi! Dar Blaga are de tras după el un „tren de borduri” şi nu este „locomotiva Băsescu”.

Pe de altă parte, Mitrea este un „greu”, la rîndul său. Dacă se va confirma candidatura sa, poate chiar astăzi, cred că va fi un adversar redutabil pentru Blaga. Dar Miron Mitrea are două probleme. Mai întîi este urmărit de DNA şi, în pofida faptului că funcţionează prezumţia de nevinovăţie, acest element va fi cu siguranţă speculat de oricare dintre concurenţii săi. Apoi se împlinesc 18 ani de la sîngeroasa mineriadă din 13-15 iunie 1990. Unii PSD-işti au dat deja semnale că se tem de impactul psihologic asupra alegătorilor pe care îl vor avea rememorările televizate ce se difuzează în fiecare an, mai ales că al doilea tur de scrutin al localelor se va desfăşura chiar pe 15 iunie. Evocarea televizată a acelor evenimente nu poate fi interzisă de CNA, pe motiv că ar semăna cu un argument de campanie, dar este la mintea cocoşului că toată lumea va face legătura, fie chiar şi subconştient, între mineriadă, Iliescu şi PSD. Despre Orban nu ştiu ce să spun! Mi se pare un candidat fără şanse reale, chiar şi dacă face declaraţii agresive. Sorin Oprescu îşi va confirma candidatura independentă, fără sprijinul PSD, tot astăzi, în funcţie de hotărîrea partidului său, dar situaţia pare de-a dreptul absurdă. Oricum, este singurul intelectual, iar bucureştenii dau semne evidente că vor mai mult intelectuali decît politicieni. Cît îi priveşte pe ceilalţi candidaţi siguri, anunţaţi deja, cum ar fi Cozmin Guşă, Aurelian Pavelescu sau reprezentantul PC, Codrin Ştefănescu, mi se par „outsideri”, evident. Sincer să fiu, dacă stau să mă gîndesc că sînt un om liber, într-o ţară liberă, mie îmi place cel mai mult Liviu Negoiţă, dar el nu candidează la Primăria Generală. Era să-l uit pe Vanghelie, veşnicul Vanghelie, a cărui candidatură se hotărăşte tot azi, după cît se pare. Pentru mine, el face parte din bancul „un om din Tecuci avea un motoraş, dar nu i-a folosit la nimic!”