Blaga nu exclude o colaborare PD-L - UDMR la guvernare

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat, vineri, că nu exclude o colaborare cu UDMR la guvernare, dacă actuala coaliţie de guvernămînt nu va rezista, adăugînd că la asumarea răspunderii se va vedea dacă această coaliţie funcţionează. În acest context, Blaga a subliniat că actuala coaliţie PD-L-PSD a fost gîndită pe patru ani: “Sînt printre cei care nu şi-au dorit-o, din conducerea PD-L, dar, în momentul în care partidul meu a decis acest lucru, eu mă supun deciziei partidului şi depun toate eforturile ca această coaliţie să reziste”. El a menţionat că în momentul în care Guvernul îşi va asuma răspunderea pe un pachet de legi “important”, se va vedea dacă această coaliţie funcţionează. Totodată, Blaga a precizat că PD-L nu a început niciun fel de discuţii cu UDMR în eventualitatea că actuala coaliţie nu va rezista: “Noi sîntem loiali în momentul în care am semnat un protocol de coaliţie, dar eu nu exclud o colaborare cu UDMR la guvernare, dacă această coaliţie nu va rezista. Eu am lucrat cu UDMR în Guvern, între 2006-2007, sînt parteneri loiali şi extrem de corecţi. Mai mult, apreciez felul în care Ministerul Dezvoltării a fost condus de un ministru UDMR, de către Borbely Laszlo”. Liderul PD-L consideră că în România sînt “trei partide bine structurate”, şi anume PD-L, PSD şi UDMR, iar restul sînt “cluburi”. De asemenea, Blaga s-a arătat convins de faptul că actualul şef al statului va fi candidatul PD-L la alegerile prezidenţiale: “Şi eu sînt convins că d-l preşedinte Traian Băsescu va fi candidatul nostru, dar ţine de aprecierea domniei sale cînd îşi va anunţa candidatura şi sper să şi-o anunţe. Probabil este vorba de o strategie a domniei sale, dar, pînă la urmă, hai să vedem lucrurile şi în adevăratul lor sens: sînt candidaţi anunţaţi la Preşedinţie şi este un preşedinte care, dacă va dori, va candida. Asta este realitatea şi ştiu că pe ceilalţi îi doare această realitate, dar despre asta discutăm”. În legătură cu eventuala candidatură al lui Sorin Oprescu, liderul PD-L a menţionat că acest lucru nu va afecta PD-L, exprimîndu-şi totodată convingerea că primarul capitalei va candida: “Toată lumea îşi face analize clare, noi le facem destul de des, nu numai noi, sînt convins că şi PSD şi le face, nu ştiu dacă şi PNL, pentru că sînt în permanenţă în ţară şi sînt trei partide bine structurate: PD-L, PSD şi, în zona lui, UDMR, restul sînt cluburi, cu tot respectul pe care îl am, şi pentru PNL, şi pentru alţii. Aceste trei partide sînt partide foarte bine structurate, ai cu cine să dai mîna în fiecare localitate, fără nicio problemă”.