Blaga nu lasă netaxat niciun atac de-al lui Băsescu

Conform Constituţiei României, preşedintele ţării este, în mod obligatoriu, apolitic şi echidistant. Cu alte cuvinte, chiar dacă ajunge la cârma ţării sprijinit de un partid, preşedintele trebuie să facă abstracţie de afinităţile sale politice şi să reprezinte statul la cel mai înalt nivel. Se pare că este un principiu greu de respectat în România. Preşedintele Băsescu, de pildă, nu a ezitat să-şi exprime opiniile politice de câte ori a avut ocazia. Până să-şi ia „rămas bun“ de la partidul care l-a adus la Cotroceni, PDL era singura formaţiune politică ce a scăpat de atacurile preşedintelui. Acum, Băsescu îşi arată public susţinerea faţă de PMP, partid inventat în laboratoarele cotroceniste după şeful statului şi-a luat „adio“ de la portocalii (cu mai bine de zece ani întârziere). Mai mult, Băsescu este alături de noul său partid chiar şi în campania electorală ce se desfăşoară în această perioadă. Chiar recent a fost prezent la o dezbatere organizată de PMP, unde a avut grijă să taxeze din nou partidele politice, spunând că acestea “nu mai garantează progresul”.

NICIUN ATAC NETAXAT Liderul PDL, Vasile Blaga, ştiind modul în care se comportă preşedintele, a spus că nu are nicio problemă cu opiniile lui Băsescu, dar că nu poate lăsa netaxat niciun atac la adresa partidului. “Pe mine poate să mă atace oricine, nu am nicio problemă (…) dar nimeni nu are dreptul să atace acest partid, căruia îi suntem datori cu toţii”, a spus Blaga. El a ţinut să reamintească faptul că PDL a fost alături de Băsescu şi atunci când a candidat, şi atunci când a fost suspendat din funcţia de preşedinte şi s-a organizat referendum pentru demiterea sa. În acelaşi timp, Blaga a spus că PDL îi datorează mult lui Băsescu, în aceeaşi măsură în care îi datorează şi lui Theodor Stolojan, care a ajutat partidul atunci când avea mai mare nevoie.