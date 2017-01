Blaga, pregătit să renunţe la şefia PDL

Preşedintele PDL, Vasile Blaga, nu intenţionează să intre în bătălia din interiorul partidului pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidenţiale. Blaga spune că până în prezent a ocupat destule funcţii publice şi că doreşte să rămână la conducerea partidului. „Locul preşedintelui partidului este la Modrogan, nu la Palatul Victoria, nici la Palatul Cotroceni. De aceea, nu voi intra în această competiţie internă pentru desemnarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale. Dacă partidul îmi va cere, la un moment dat, să ocup o funcţie publică din nou, atunci altcineva va trebui să fie preşedintele partidului. Eu nu-mi schimb părerea. Ce am spus când nu eram preşedinte de partid este cu atât mai valabil acum, când sunt preşedinte de partid”, a declarat Blaga. Afirmaţia a fost făcută, la Sibiu, acolo unde Blaga a abordat şi problema alegerilor europarlamentare de anul viitor. „Noi vom merge singuri la alegerile europarlamentare. Este o modalitate de a se verifica fiecare structură de centru-dreapta”, a spus Blaga, care a adăugat că încă nu se ştie dacă Elena Băsescu va fi din nou candidatul PDL. „Până acum nu ştiu să-şi fi manifestat în vreun fel Elena Băsescu dorinţa de a mai candida pe listele PDL”, a afirmat Blaga. El a arătat că filialele judeţene vor înainta propunerile de candidaţi în următoarea şedinţă a Biroului Permanent Naţional al partidului. „Organizaţiile noastre din regiuni îşi vor stabili în ordinea de bătaie candidaţii, după care rolul BPN este să asambleze aceste propuneri în funcţie de performanţe”, a explicat preşedintele PDL. Alături de Blaga, în turneul pe care acesta îl face la toate filialele PDL din ţară, este şi Cătălin Predoiu, care s-a văzut obligat să comenteze ultimele declaraţii ale preşedintelui Traian Băsescu cu privire la PDL, potrivit cărora „PDL este în continuare un partid ţeapăn, cu structuri puternice, dar are aceeaşi boală ca şi a PSD, care nu are acum un prezidenţiabil”. „Eu am intrat în PDL pentru reformarea formaţiunii şi sunt sprijinit să fac această reformă în partid. Nu am discutat despre prezidenţiabil. Consider prematur acest subiect. Urmează ca partidul să-şi definitiveze un calendar privind alegerile interne”, a afirmat Predoiu.