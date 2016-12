Blaga propune încredinţarea directă a lucrărilor publice

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a declarat, vineri, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că şi în România trebuie să se implementeze sistemul de încredinţare directă a lucrărilor publice, deşi crede că vor fi critici din partea presei. \"Am încercat şi nu am reuşit să introducem o penalizare de până la 3% pentru acele firme care contestă de pe locurile patru-cinci. Nu se lasă de capul celui care a câştigat până când nu îl acceptă ca subcontractor şi aşa mai departe în lucrarea respectivă. Am vrut să introducem o penalizare procentuală în raport cu valoarea lucrării şi nu a fost de acord Comisia Europeană (CE) vizavi de liberul acces la justiţie. Eu cred că aici mai trebuie insistat pe lângă CE\", a afirmat Blaga. Pe de altă parte, Blaga sfătuieşte primăriile care derulează proiecte cu bani mulţi să fie atente când plătesc firmele care efectuează lucrările.