Blaga şi PDL, la ora de ipocrizie

DEMAGOGIE Aflat la finalul primului său mandat de senator, preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PC, Mircea Banias, a trecut, ieri, în revistă lucrurile bune şi mai puţin bune făcute în aceşti patru ani ca reprezentant al judeţului în Parlament. Cu această ocazie, fost membru PDL şi coleg de partid cu preşedintele acestei formaţiuni, Vasile Blaga, senatorul Banias nu a ezitat să-i acuze pe foştii săi colegi de crasă ipocrizie, arătând modul în care se lucrează în PDL şi că, pentru aceştia, interesele personale şi de partid sunt mai importante decât cele ale cetăţenilor. Banias a spus că, în patru ani de mandat, a încercat să facă lobby pentru un proiect al USL, la care PDL s-a opus cu înverşunare. „Mă refer la proiectul care viza reducerea cotei unice de impozitare de la 16% la 12%. Am fost atunci printre puţinii care au votat această iniţiativă a Opoziţiei (USL). Numai că, acum, constat cu uimire că PDL, prin vocea lui Vasile Blaga, şi-a trecut într-un posibil viitor program de guvernare reducerea cotei unice de impozitare de la 16% la 12%. Şi asta în condiţiile în care au avut posibilitatea să facă acest lucru, dar au cerut parlamentarilor PDL să voteze împotriva iniţiativei USL. De aceea nu cred în sinceritatea afirmaţiilor lui Vasile Blaga şi mă îndoiesc că dacă ar ajunge din nou la guvernare ar face ceva în sensul reducerii cotei unice de impozitare”, a afirmat Banias.

ACUZE De asemenea, senatorul s-a arătat revoltat de faptul că fostul ministru al Transporturilor Anca Boagiu nu a fost trasă la răspundere pentru numirea lui Andrei Popa la conducerea Portului Constanţa. Totodată, Banias s-a referit şi la dosarul său de la DNA, în care este acuzat că, în octombrie 2010, i-a cerut lui Eugen Bogatu, în acea perioadă şef al Direcţiei Domenii Portuare, să îi dea gratuit mărfuri confiscate pentru a fi donate ulterior. Senatorul spune că totul este o înscenare. „Nu am făcut decât o acţiune caritabilă, donând îmbrăcăminte şi încălţăminte unor persoane cu probleme de auz. Culmea este că am văzut că asemenea gesturi au fost făcute şi de persoane sus-puse în PDL. Am văzut-o pe Elena Udrea care primea produse confiscate de la Sorin Blejnar şi le dădea unor sinistraţi şi era apreciată pentru acest gest. La mine a fost vorba de câteva sute de perechi de pantofi sport, iar la Udrea de câteva mii”, a spus Banias.

PROIECTE Candidat pentru un al doilea mandat, Banias a spus că doreşte să promoveze adoptarea unor legi cu mare impact la populaţie, printre acestea numărându-se reducerea TVA la alimente şi la produsele de bază, depolitizarea învăţământului, reducerea taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale. Preşedintele PC a mai spus că va milita în Parlament şi pentru promovarea proiectelor USL Constanţa, printre care se numără transferul acţiunilor Portului Constanţa la administraţiile publice locale din Constanţa, Mangalia, Agigea, Năvodari şi trecerea plajelor în administrarea administraţiilor locale.