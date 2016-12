Blaga susţine că nu va pleca din partid nici dacă ar rămâne singur

Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a declarat, sâmbătă, că nu va pleca din PDL nici dacă ar rămâne singur. Acesta a afirmat că în PDL există o competiţie pentru şefia formaţiunii şi a menţionat că adevăraţii săi adversari nu sunt colegii de partid, ci cei din PSD şi PNL. “Va fi o competiţie, nu văd ce ar putea fi rău în asta, eu în PDL am numai prieteni, numai oameni cu care am luptat, adversarii mei sunt în PSD şi PNL. De potenţiale fracţionări vorbesc cei care n-au trecut prin nicio convenţie. Am avut trei moţiuni în 30/31 mai 2001: a lui Petre Roman, a lui Traian Băsescu şi a Simonei Marinescu şi nu s-a fracţionat partidul”, a declarat Blaga. El a precizat că îşi doreşte un partid “puternic, unit, demn şi încrezător în forţele lui”. Blaga le-a transmis colegilor de partid că rezultatul alegerilor generale va depinde de reuşita alegerilor locale din 2012. În opinia lui, pentru a câştiga alegerile locale, PDL trebuie să demonstreze eficienţa măsurilor luate de Guvern. El a cerut respectarea promisiunilor făcute primarilor în ceea ce priveşte investiţiile la nivel local.