Blake Fielder-Civil se învinovăţeşte că a făcut-o pe Amy Winehouse dependentă de droguri

Un soţ trebuie să fie stîlpul familiei şi un sprijin pentru partenera sa de viaţă. Din păcate, în lumea vedetelor, lucrurile stau total opus, după cum a constatat şi Blake Fielder-Civil. Sufletul pereche al lui Amy Winehouse a recunoscut că el a fost cel care a familiarizat-o cu droguri puternice şi ca atare a devenit dependentă. Blake Fielder-Civil, care a început să consume heroină de la 22 de ani, regretă ce i-a făcut vedetei, iniţial o consumatoare de canabis. ”Eu am tîrît-o pe Amy în această mizerie şi fără mine, fără îndoială că nu ar fi apucat această cale. Am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea luînd heroină de faţă cu ea. Eu i-am făcute cunoscute heroina, cocaina şi automutilarea. Mă simt mai mult decît vinovat”, a declarat soţul cîntăreţei. Acesta a reamintit cum Amy Winehouse a luat prima oară heroină. ”Amy m-a întrebat: «Pot să iau şi eu?». Cocaina este cel mai rău drog. Te face paranoic, iraţional, nervos şi suspicios faţă de toată lumea. Şi te poate prinde în vrajă imediat. Dar eu am fost slab şi dependent şi am lăsat-o să consume. Nu am făcut nimic să o împiedic. Pentru aceasta îmi asum întreaga responsabilitatate”, a recunoscut partenerul de viaţă al interpretei.

Greşeala lui Fielder-Civil aproape că a dus la moartea lui Amy Winehouse în 2007. ”Am fost de faţă cînd soţia mea a suferit prima criză. Încă izbucnesc în lacrimi gîndindu-mă la acel moment. Eu şi Amy luasem droguri toată ziua, heroină şi cocaină. Am început de dimineaţă şi am terminat tîrziu. Nu ne-am gîndit să ne oprim. Amîndoi am mers prea departe. Voiam doar să dispar şi să nu îmi amintesc nimic şi, fiind în acea stare, nu mă gîndeam că iau pe cineva cu mine. Atunci, soţia mea, pe care o iubesc din toată inima, a început să tremure puternic în faţa mea. Am început să plîng şi am aşezat-o în poziţia de recuperare. I-am eliberat căile respiratorii, ca să mă asigur că nu se îneacă. Dar maxilarul ei era închis strîns. Am încercat să o împiedic să îşi muşte limba cînd era pe podea. Mi se rupea inima văzînd pe cineva pe care iubeşti mai mult decît pe tine, pe cineva pentru care ai muri, pe cineva pentru care ai ucide, tremurînd pe podea”, a mărturisit acesta. Cînd Amy Winehouse a dat semne că îşi revine, a început să fie isterică şi nervoasă şi nici măcar nu l-a recunoscut. ”Voi lua cu mine în mormînt acea imagine a lui Amy întrebîndu-mă: «Cine eşti?». Nu a ştiut cine sînt. I-am spus: «Sînt soţul tău». Am ştiu de atunci că am distrus ceva frumos. A fost vina mea. A fost cel mai rău lucru care mi s-a întîmplat în viaţă”, a dezvăluit soţul lui Winehouse.

Blake Fielder-Civil nu a greşit doar consumînd stupefiante, ci şi automutilîndu-se, speriat de ideea că va merge după gratii. ”Ştiam că voi merge la închisoare. M-am gîndit voi fi plecat pentru patru sau cinci ani. Pur şi simplu, nu am putut să cred că după căsătoria noastră minunată, cea mai fericită zi din viaţa mea, vom fi despărţiţi. M-am simţit nepotrivit. M-am simţit nedemn de Amy. Am simţit că ea ar trebui să fie cu un star pop sau de cinema. Nu cu un băiat din Camden. M-am tăiat pe braţe după ce am leşinat din cauza prea multor droguri şi după ce ne-am văzut unul pe celălalt. Soţia mea s-a întristat foarte tare că sîngerez. Şi, fiindcă este loială şi ţine la dragostea noastră, ca Romeo şi Julieta, s-a tăiat şi ea pe braţe. A trebuit să i se pună copci”, s-a confesat Fielder-Civil.

Lucrurile s-au înrăutăţit cînd partenerul de viaţă al lui Amy Winehouse era închis, deoarece cîntăreaţa s-a culcat cu Alex Haines, asistentul managerului ei. ”Ei au început să ia heroină şi cocaină. Şi tentaţia a cuprins perechea. Mi-au frînt inima cît timp am fost în închisoare. A fost foarte jenant, foarte dureros. Aş vrea să spun că a fost vina lui Alex. Nu îmi place gîndul că Amy este slabă şi se profită de ea. Dar nu prea îl văd profitînd de nimeni”, a susţinut soţul cîntăreţei. Deşi a fost supus la o astfel de umilinţă, Blake Fielder-Civil şi-a iertat aleasa, iar sentimentele sale pentru Amy sînt la fel de puternice, dar nu mai vrea să fie cu aceasta pentru a o putea salva de la autodistrugere. Blake este la fel de serios şi în negarea zvonurilor conform cărora ar plănui un divorţ pentru a obţine o parte din averea de zece milioane de lire sterline a interpretei. ”Nu sînt interesat de bani. Mereu m-am oferit să facem un contract prenupţial înainte să ne căsătorim. Şi dacă Amy vrea un divorţ, nu mă voi judeca pentru nimic. Va fi cea mai tristă zi din viaţa mea. Nu contează dacă mă prezint la tribunal fără casă şi desculţ, nu voi lua niciun bănuţ de la ea”, a mărturisit acesta. Blake Fielder-Civil a negat şi că ar avea o relaţie cu fotomodeul german Sophie Schandorff. !Fata aceea era iubita unui prieten de al meu. Eu şi Amy am fost cu ea şi cu iubitul ei într-o vacanţă împreună. Acum, Sophie vrea să se creadă că este iubita mea. Sînt numai porcării. Vrea doar să apară în ziare”, a afirmat soţul lui Amy Winehouse, care are planuri mari. !Fantezia mea este că într-o zi soarta ne va readuce împreună, cînd Amy va scăpa de droguri. Într-o lume ideală, eu şi soţia mea am trăi împreună într-o casă drăguţă, cu doi copii şi tot ce se întîmplă acum ar fi o amintire neplăcută. Acesta este visul meu”, a dezvăluit Blake Fielder-Civil.