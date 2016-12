Blake Lively este dependentă de… pantofi

Vedeta din serialul ”Gossip Girl” s-a dovedit a fi de-a dreptul obsedată de cumpărături. Blake Lively a cumpărat 40 de perechi de pantofi de la Christian Louboutin, când a fost invitată la un eveniment exclusivist din New York, săptămâna trecută. ”Am surori, aşa că am luat daruri pentru ele şi pentru prietene. Evident, am luat câteva şi pentru mine”, a mărturisit starul. În plus, actriţa consideră că realizarea ei cea mai mare este faptul că are un pantof Christian Louboutin numit după ea. ”Asta a fost o nebunie, este cea mai grozavă realizare. Vreau să dorm cu ei sub pătură în fiecare seară”, a mărturisit starleta americană.