Blake Lively îşi contorizează iubiţii

Are 24 de ani, dar actriţa americană Blake Lively se laudă că nu a avut prea mulţi iubiţi şi că nu a avut parte niciodată de o întâlnire adevărată, deşi este considerată drept una dintre cele mai frumoase femei din lume. Vedeta din serialul “Gossip Girl” a fost cuplată cu colegul ei de pe platourile de filmare, Penn Badgley, de care s-a despărţit în 2010, după trei ani de relaţie. A urmat o idilă de scurtă durată cu Leonardo DiCaprio, iar acum are o relaţie cu actorul canadian Ryan Reynolds. “Am avut patru iubiţi în întreaga mea viaţă. Nu am fost cu cineva care nu a fost iubitul meu. Nu am avut un iubit până la 17 ani. Nu am ieşit la o întâlnire. Poate sunt prea timidă. Dacă am un bărbat în viaţa mea este pentru că îl cunosc bine şi chiar înseamnă ceva pentru mine. Nu iau lucrurile astea uşor. Mai bine stau singură decât să îmi pierd vremea şi energia cu cineva de care nu sunt sigură”, a declarat starul.