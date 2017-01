Blanchett, Jolie şi Hoffman, printre starurile invitate la Cannes

Multe staruri hollywoodiene, printre care se numără Cate Blanchett, Angelina Jolie şi Dustin Hoffman, sînt aşteptate la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes (14 - 28 mai), a cărui selecţie oficială va fi anunţată pe 23 aprilie, informează leparisien.fr. Mîine dimineaţă, organizatorii celei de-a 61-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes vor dezvălui publicului principalele linii ale evenimentului. Potrivit publicaţiei “Le Parisien”, lui Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, i-a fost mai greu ca de obicei să găsească lungmetrajele care să merite să fie selectate în competiţia de pe Croazetă.

Printre starurile aşteptate la Cannes, anul acesta, se numără Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LeBoeuf, Steven Spielberg şi George Lucas, care vor fi prezenţi la avanpremiera mondială a filmului “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”. Angelina Jolie şi Brad Pitt, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Jack Black şi Lucy Liu vor veni pentru proiecţia lungmetrajului animat “Kung Fu Panda”. Penélope Cruz, Javier Bardem şi Scarlett Johansson vor prezenta lungmetrajul “Vicky Cristina Barcelona”, de Woody Allen. Keira Knightley şi Sienna Miller vin la proiecţia filmului “The Edge of Love”, Emma Thompson va fi prezentă pentru noua sa producţie, “Brideshead Revisited”, în timp ce Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, Michelle Williams şi Gael Garcia Bernal vor prezenta lungmetrajul “Blindness”. Din partea francezilor, vor fi prezenţi la eveniment Catherine Deneuve şi Mathieu Amalric, cu “Un conte de Noël”, Jeanne Moreau, care va fi sărbătorită pentru cei 60 de ani de carieră şi Roman Polanski, pentru un documentar care îi este dedicat. Regizorul Quentin Tarantino a fost ales să prezinte parcursul carierei sale şi pasiunea pentru cinematografie în cadrul seminarului “Cinema Lesson”, călcînd astfel pe urmele unor personalităţi precum Martin Scorsese, Stephen Frears, Wong Kar-Wai, Nanni Moretti şi Sydney Pollack.

Actriţa Sharon Stone şi cîntăreaţa Madonna vor fi, pe 22 mai, gazdele galei amfAR, organizată pentru strîngerea de fonduri destinate combaterii maladiei SIDA, care are loc anual, înainte de decernarea premiilor de la Cannes. De asemenea, la festival vor fi prezente foste glorii ale sportului, precum pugilistul Mike Tyson şi fotbalistul Diego Maradona. Juriul celei de-a 61-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes va fi prezidat de actorul şi regizorul american Sean Penn. Din juriu este posibil să mai facă parte actriţa sud-africană Charlize Theron şi regizorul francez Rachid Bouchareb.