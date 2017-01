Blaxy Girls, live în Club Phoenix

Trupa feminină de pop-rock Blaxy Girls va susţine, mâine seară, de la ora 21.30, un concert în clubul constănţen Phoenix. Biletele pentru acest show pot fi achiziţonate de la localul amintit, la preţul de 35 lei. Cele cinci simpatice componente ale formaţiei amintite vin în faţa publicului cu un spectacol live - altfel nici nu se putea în clubul amintit - decise să transforme seara de vineri într-una de neuitat. Componenţa trupei Blaxy Girls este: Rucsandra Iliescu (chitară, voce), Amalia Tircă (chitară solo), Cristina Marinescu (chitară bas), Anamaria Nanu (claviaturi) şi Gela Marinescu (baterie).

De amintit este şi faptul că adolecentele sunt legate de litoral întrucât trupa a luat fiinţă chiar… la malul mării. Înfiinţată în octombrie 2007, formaţia compusă din cinci liceence este un proiect al cunoscutului interpret şi compozitor Costi Ioniţă. După semnarea unui contract cu casa de discuri Roton, fetele au lansat primul single, intitulat „If You Feel My Love”, care a crescut repede în popularitate şi a atins poziţii fruntaşe în clasamentele muzicale româneşti, din 2008.

În luna octombrie, fetele de la Blaxy Girls au anunţat că îşi vor lansa, în decembrie, un nou album, intitulat „I Have My Life”. Tot luna trecută a apărut şi prima varianta a unei noi melodii a grupului, pe atunci cunoscută ca „Save Your Mother\". Luna aceasta, fetele au anunţat că melodia se numeşte „Save the World”, fiind un tribut adus lui Michael Jackson. Pe 4 noiembrie, trupa Blaxy Girls a lansat pe YouTube un „making-of\" neoficial al videoclipului „Save the World\" şi a precizat că pe noul album vor fi şi versiunile în limba engleză ale unor melodii de pe primul material discografic.

Muzica grupului Blaxy Girls orbitează în jurul rock-ului alternativ, având şi influenţe electro. După cum declară componentele trupei, linia lor muzicală nu este influenţată de niciun artist, dorind să-şi creeze un stil original. Fetele apreciază repertoriul formaţiilor Iris şi Viţa de Vie, dar şi cel al artistei canadiene Avril Lavigne.

Recent, formaţia şi-a ales piesa cu care va participa la preselecţia pentru concursul Eurovision 2010, melodia „Save the World”, care are un mesaj puternic: „Wake up, people! It’s time to do something” („Treziţi-vă, oameni! E timpul să facem ceva”). Muzica a fost compusă de Costi Ioniţă, iar versurile care îndeamnă la responsabilitate aparţin constănţencei Rucsandra Iliescu, solista trupei. Single-ul transmite un semnal de alarmă - planeta este în pericol, iar fiecare om trebuie să acţioneze pentru a salva viaţa din pragul dezastrului. Anul acesta, cele cinci fete s-au clasat pe locul secund în finala naţională a Eurovision, cu piesa „Dear Mama”, în al cărei videoclip joacă şi mama Rucsandrei.