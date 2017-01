Blejnar a intrat în atenţia Corpului de control al lui Boc

Se strâng şi mai mult rândurile între membrii aflaţi în partidul de guvernământ şi se slăbesc legăturile de interese care îi legau odată pe oamenii PDL-ului instalaţi în funcţii cheie la instituţiile publice. Apocalipsa care anunţă sfârşitul PDL este din ce în ce mai aproape, una dintre întâmplările premonitorii fiind „căderea” şefului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, acuzat de mai mulţi subalterni că ar îndeplini rolul „Reginei” în binecunoscutul joc de şah asemănător încrengăturilor din vămile din ţară şi poziţiile ocupate ierarhic de oameni sus-puşi. Mai mult, până şi susţinătorii lui Blejnar, democrat liberalii de la putere care l-au ajutat să ajungă şef peste vămile din ţară se dezic de el, după ce, mai întâi, s-au folosit de activitatea sa. Mai nou, i-au trimis în dar Corpul de Control al premierului Emil Boc. Însuşi Boc spune că dacă Parchetul sau DNA îi va trimite o sesizare cu privire la urmărirea penală a şefului ANAF, acesta va fi demis. Exemplul său e urmat de mai mulţi lideri PDL care i-au cerut deja lui Blejnar să renunţe la funcţie. \"Cred că ar trebui să îşi dea demisia pentru că acum apare o afirmaţie foarte concretă a unui şef de vamă care a spus DNA-ului, cu subiect şi predicat, anumite lucruri. Sper să le şi poată proba. Dar, din punctul meu de vedere, pentru a nu plana niciun fel de suspiciuni, Blejnar poate ar trebui să îşi dea demisia\", a spus deputatul PDL Marius Spânu. De aceeaşi părere este şi şefa organizaţiei de femei a PDL, Sulfina Barbu, care crede că şeful ANAF ar trebui demis, o dată ce a apărut o suspiciune asupra instituţiei pe care o conduce. Şi vicepreşedintele PDL Raluca Turcan consideră că, dacă există cea mai mică dovadă concretă că Blejnar ar fi implicat în fapte de corupţie, este necesară intervenţia politică drastică. Însă, controalele şi reacţia celor de la putere nu-l determină pe Blejnar să renunţe la funcţia pe care o îndeplineşte, ba din contră. \"Atât timp cât am îmbunătăţit activitatea instituţiei, am implementat cu succes declaraţia unică şi am contribuit împreună cu celelalte instituţii ale statului la combaterea fenomenului de corupţie, nu există motive pentru care să-mi dau demisia\", se apără Blejnar. Şeful ANAF e luat la întrebări şi de deputatul PSD Florin Pâslaru, care îi solicită să precizeze câte controale s-au făcut în vămi din februarie 2009 până în prezent, cu atât mai mult cu cât securitatea frontierelor este unul din criteriile pentru intrarea în Schengen.