Blejnar: “Mă tem pentru siguranţa familiei mele”

Au trecut cinci luni de când nu se mai ştie nimic despre Codruţ Marta, şeful de cabinet al fostului şef al Agenţiei Naţionale pentru Administre Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar. Dispariţia misterioasă a lui Marta îi crează lui Blejnar temeri şi, conform declaraţiei făcute de acesta, joi seară, la un post de televiziune, fostul şef al Fiscului şi-a pus pază acasă şi şi-a instalat camere de luat vederi pentru siguranţa sa şi a familiei. Blejnar susţine că nu ştie ce s-a întâmplat cu Marta, însă faptul că procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică i-au solicitat sprijinul îl determină să creadă că i s-a întâmplat ceva rău. \"Nu ştiu ce a păţit Codruţ Marta. Ar fi bine să fi dispărut şi autorităţile statului să-l găsească şi să-l aducă în ţară şi dacă e vinovat într-un dosar să răspundă. Atât timp cât am fost chemat la Secţia de Urmărire Criminalistică mă pot gândi la orice e rău, la o răpire\", a spus fostul şef al ANAF. Blejnar a mai spus că le-a oferit procurorilor toate detaliile pe care le ştia. \"Mă duc la Parchet de câte ori mă cheamă şi le dau toate detaliile referitoare la dispariţia lui, pentru că e prietenul meu şi vreau să ştiu unde e\", a completat Sorin Blejnar. El a adăugat că deşi nu a primit ameninţări, se teme totuşi pentru siguranţa familiei sale. \"Nu mi-a amenintat nimeni familia. Însă mi-este teamă pentru siguranţa familiei mele atât timp cât un prieten al meu a dispărut de la 1 mai deşi toate instituţiile statului l-au monitorizat, dacă ne uităm în stenograme, ba era monitorizat, ba era urmărit şi dintr-o dată nu-l găseşte nimeni. Unde este? Ştiţi că acasă are doi părinţi care plâng?\", a mai spus fostul şef al ANAF. Întrebat dacă a solicitat protecţie din partea poliţiei, Blejnar a negat. \"Nu am cerut protecţie pentru că nu sunt îndreptăţit. Mi-am pus pază acasă, mi-am pus camere de vederi. Mi-a crescut valoarea casei\", a spus fostul demnitar.

NET

“RĂZBUNAREA” LUI BLEJNAR În aceeaşi emisiune TV, Blejnar a calificat dosarul instrumentat de procurorii DIICOT Braşov, în care e acuzat de complicitate la evaziune fiscală, drept un „pamflet”, plin de informaţii „puerile, imbecile” ce nu ar fi susţinute cu probe. „De doi ani ne judecăm pentru afirmaţii din astea puerile, imbecile, fără niciun fel de sprijin. Este un proiect de rechizitoriu. Aş vrea să văd o singură înregistrare a mea, de pe telefonul meu cu numărul pe care îl ştiţi cu toţii. În tot acest material aş vrea să am măcar o singură înregistrare care are legătură cu fapte de corupţie, cu fapte de evaziune fiscală şi cu susţinerea acestui grup aşa-zis infracţional de la Braşov\", a spus Blejnar. El susţine că a făcut sesizare la CSM încă din 2010 în legătură cu această anchetă şi că va sesiza şi instituţiile europene. „În 2010 am primit de la acest procuror (Marian Drilea de la DIICOT Braşov - n.r.) pe tot felul de surse tot felul de informaţii că o să mă implice într-un dosar, să mă aresteze. Am sesizat CSM-ul în 2010 pe subiectul ăsta şi de la Codruţ Olaru, care era şeful DIICOT, am primit un răspuns că nu se confirmă, că nu este niciun dosar”, a declarat Blejnar.

RĂZBUNARE PERSONALĂ În opinia sa, dosarul de la Braşov ar fi o răzbunare personală a procurorului Marian Drilea, după ce a refuzat să-i ofere un post la Vămi. „De ce am păţit aceste lucruri? Pentru că acest domn procuror, prin anul 2006-2007, împreună cu naşul de cununie, un domn colonel de la SRI, Diaconu Daniel, au falsificat un document strict secret al domnului Virgil Ardelean pe care l-au folosit pentru a-l \"debarca\" din funcţie pe şeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. L-au dat jos tocmai ca să vină acest domn Drilea în locul lui. I-au prins procurorii, i-au anchetat, domnul Drilea, procurorul de caz, a fugit de pe la parchete şi a stat ascuns la Vamă, director adjunct la Vama Braşov. În 2009, când a venit Blejnar la ANAF şi numea şefii de la Vamă, domnul Drilea, pe relaţii din astea personale, a vrut să se întoarcă. Nu l-am vrut la Vamă şi din momentul ală a început o revoltă personală\", a declarat fostul şef al ANAF.