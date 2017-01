Blejnar, martor în dosarul „Containerul”

MĂRTURII. Sorin Blejnar, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a fost audiat, ieri, timp de câteva ore, în calitate de martor, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în dosarul „Containerul” vizând fapte de corupţie în Vama Constanţa Sud Agigea. Preşedintele ANAF a fost chemat la DNA pentru a da explicaţii faţă de o presupusă excursie în SUA împreună cu şeful autosuspendat al Vămii Constanţa Sud Agigea, Liviu Durbac. La ieşirea din sediul DNA, Blejar a declarat: „Nu am fost în vacanţă cu domnul Durbac în Statele Unite. Noi avem întâlniri profesionale şi, când vorbesc de noi, vorbesc de organele statului. Eu îi chem periodic pe şefii birourilor vamale din ţară, pe şefii regionalelor vamale, pe şefii de la Garda Financiară, pe şefii de la Fisc. Avem şedinţe comune şi punctăm anumite aspecte referitoare la obiectivele noastre de muncă“. În acelaşi timp, referitor la discuţia pe care a avut-o cu Durbac, Blejnar a adăugat: „Nu îmi amintesc acum punctual de acea discuţie. Eu îi cert pe toţi angajaţii mei aproape în fiecare zi. Sunt o persoană exigentă. Am fost întrebat dacă sunt şeful cel mare. Da, dacă luăm stricto senso că ANAF-ul are în subordine Vama, Garda şi Finanţele publice, aş putea spune că, în cadrul instituţiei ANAF, sunt şeful cel mare\".

CAZUL „FOTBALISTUL“. Procurorii spun că fostul şef al Vămii Constanţa Sud Agigea, Liviu Durbac, a fost chemat la Bucureşti de preşedintele ANAF, Sorin Blejnar, pentru a da explicaţii despre situaţia unui intermediar vamal, Marin Dodu, zis „Fotbalistul“, care s-ar fi plâns că vameşii îi percep ca mită 1.000 de dolari per container. Informaţia apare în cadrul unei convorbiri telefonice purtate de Liviu Durbac cu omul de afaceri Dragoş-Iulian Tudoran, redată în motivarea deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de arestare a celor 29 de persoane în dosarul Vama Constanţa. Convorbirea dintre cei doi a fost interceptată în data de 28 octombrie 2010:

„Liviu Durbac: Ce faci?

Dragoş-Iulian Tudoran: Salut! Uite, bine.

LD: Fotbalistul câţi jucători mai are acolo?

DIT: 6 are opriţi.

LD: Care sunt gata?

DIT: Sunt gata, dar nu sunt transmişi ca să nu ne complicăm.

LD: Pentru că el e cauza.

DIT: Ce cauză?

LD: Cauza pentru care eu acum nu sunt la serviciu şi sunt aici.

DIT: Da?

LD: Da.

DIT: De ce? Bine... că are şi acolo, are şi acolo.

LD: Nu, nu. M-a chemat omul ăla mare.

DIT: Aha. A plâns p-acolo!

LD: Da.

DIT: Păi nu am ce să-i fac.

LD: Şi i-a spus lui că, vezi Doamne, e 10 beţe pe unul.

DIT: Ce este?

LD: 10 beţe pe unul.

DIT: Minte cu neruşinare! Ştii că ăsta e un mincinos ordinar.

LD: Eu ştiu, dar trebuie să-i spun şi lui.

DIT: A fost la Blejoi acolo?

LD: Mhm. Lângă Buzău, da.

DIT: A mai fost el o dată.

LD: Ştiu. Dar acum, în fine, o să-ţi spun eu. A sunat la telefon direct. A sunat la telefon şi i-a spus pe telefon tot.

DIT: Pe telefon?

LD: Da.

DIT: E prost rău de tot.

LD: Nu, joacă altă carte acum.

DIT: Probabil d-aia nu... că de vreo săptămână nu a mai zis nimic.

LD: Da.

DIT: Încearcă altă...

LD: Joacă altă carte, da şi o încearcă p-asta, cu oficialul.

DIT: Aha. Un idiot! Lui ăsta nici nu trebuia să-i dăm viteză.

LD: Acum ştim ce avem de făcut, dar să vedem ce facem cu asta.

DIT: Păi ce să facem?

LD: Păi să vedem cum mai ieşim de aici.

DIT: E presiune mare pe...

LD Da, mă, da. E presiune pe el.

DIT: Păi pe el e presiune mare, dar pe noi dacă...

LD: Nu pe tâmpitul ăla, pe ăsta care m-a chemat pe mine e presiune.

DIT: Am înţeles!\",

ÎNTÂLNIREA DIN SUA. Numele şefului ANAF apare şi într-o altă discuţie dintre doi inculpaţi în dosarul corupţiei din Portul Constanţa pe tema intenţiei lui Sunai Cadâr de a se retrage din grupul infracţional organizat. Anchetatorii DNA susţin că discuţia a avut loc în data de 24 decembrie 2010 între Tudoran Dragoş Iulian, asociat la SC Container Clearance Services SRL Constanţa, şi Liviu Bratu, adjunct al şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea. Procurorii afirmă că, în context, cei doi spun că Liviu Durbac, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, ar urma să discute cu Blejnar \"acolo\", \"pe 26\". \"În perioada indicată, atât inculpatul Durbac, cât şi Blejnar, s-au găsit în SUA\", notează anchetatorii.

„Tudoran Dragoş Iulian: Mă. Ideea e că îşi joacă o carte ăsta (n.r. - Cadîr Sunai). Cică nu se mai face restructurarea că au primit aviz negativ de la Justiţie a doua oară. (...)

TDI: Că n-a fost bine… A fost bine, se putea şi mai bine, nu ştiu ce tot zicea el acolo, vrea să se retragă şi din Container Clearance Services şi Dolce Vita, ştii?

(...) Dar să rămână el, să facă el aici. Cred. Asta vreau, ştii? Adică să ne rupem cumva, ştii? (...) Că s-a săturat de toate frecuşurile astea, că el încearcă să facă ceva şi că e interpretat greşit, că are nu ştiu ce război cu nu ştiu cine şi... Înţelegi? N-a zis nimic de Brigadă.

BL: OK. Vorbesc eu şi cu Jupânu\', acolo.

TDI.: Da.

BL: Dacă avem acceptul, îl sunăm pe ăla, peste mări.

BL.: Ce a zis, că se întâlneşte cu ăstălaltul?

TDI: Ţi-am zis, nu, se întâlneşte şi cu, ăăă, cu Sorin şi cu….

BL: Cine se întâlnesc?

TDI: Cowboy-ul (n.n. – Durbac Liviu) se întâlneşte cu Sorin (n.n. – Sorin Blejnar) acolo?

BL: Da, da.

TDI.: A! A plecat şi Sorin colo?

BL: Da, pe 26, nu ştiu cât zicea.\"

ÎNCĂ 30 de ZILE. Fostul secretar general din Ministerul de Interne, Laurenţiu Mironescu, şi alte 27 de persoane implicate în dosarul de corupţie de la Vama Constanţa Sud Agigea vor rămâne în arest încă 30 de zile. Şedinţa de judecată de sâmbătă de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care s-a decis prelungirea mandatelor de arestare a durat mai bine de 6 ore, timp în care au fost audiaţi patru dintre inculpaţii care au dorit să-şi completeze declaraţiile. În faţa completului de judecată, fostul secretar general al Ministerului de Interne, Laurenţiu Mironescu, a declarat că, dacă va fi cercetat în stare de libertate, este dispus să se pună la dispoziţia anchetatorilor pentru a clarifica acest caz.

Donaţii cu cântec

Din referatul procurorilor DNA reiese că bunurile obţinute din partea organelor vamale, cu titlu gratuit, şi aduse la sediul Asociaţiei Naţionale a Surzilor de reprezentanţi ai PDL Constanţa (la repartizarea mărfurilor venind şi senatorul Mircea Banias) nu au niciun fel de acte. În referat se specifică clar că asociaţia nu deţine absolut niciun fel de documente cu privire la bunurile respective, acestea nefiind introduse în niciun fel în contabilitatea unităţii. DNA spune că din declaraţia senatorului Mircea Banias, din data de 14 iunie 2011, rezultă că nici acesta nu deţine niciun fel de documente cu privire la atribuirea de către Autoritatea Naţională a Vămilor, în cursul lunilor octombrie - decembrie 2010, a unor bunuri purtând însemne de marcă înregistrată. Senatorul PDL Mircea Banias a declarat, în apărarea sa, că e vorba de o eroare a celor de la DNA şi că are documente pentru a demonstra atribuirea acestor bunuri. El a mai precizat că o parte a acestor bunuri au fost furate în 2010 din depozit.