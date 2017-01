Bleonţ, suspectat de nebunie

Teatrul Naţional Bucureşti (TNB) a precizat, prin intermediul unui comunicat remis mass-mediei, că gestul lui Claudiu Bleonţ de a-şi da chiloţii jos la o conferinţă de presă contravine statutului actorului din această instituţie şi a sugerat, printr-un citat din Shakespeare, diagnosticul de „nebunie”: „Teatrul Naţional consideră că singura explicaţie plauzibilă a gestului lui Claudiu Bleonţ, actor al extremelor, ar putea fi - în termeni de specialitate teatrală - diagnosticul oferit de către Shakespeare, prin gura lui Polonius: „E chiar nebun şi spun că e nebun,/ Căci nebunia, ce-ar putea să fie,/ La drept vorbind, decât a fi nebun? Să trecem mai departe...” („Hamlet”, actul II, scena 2)”.

Claudiu Bleonţ a susţinut, la sfârşitul lunii februarie, o conferinţă de presă la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, pentru a promova spectacolul „Căutându-l pe Shakespeare prin Richard al III-lea”. În timpul discuţiilor cu jurnaliştii, actorul şi-a dat jos pantalonii şi chiloţii, arătându-şi penisul, în timp ce povestea despre starea de spirit pe care o are la vârsta actuală, afirmând că nu îi este jenă că „e aşa de mică” şi că „suntem o ţară de farseuri”. „V-am şocat sau am fost sincer?”, i-a întrebat acesta pe jurnaliştii care au fost de faţă. A doua zi, a motivat: „A fost un gest total şi liber, cu care fac şi teatru” şi a adăugat „poker all in” (n.r. expresie care desemnează parierea întregii sume disponibile a unui jucător la o singură rundă). „Lumea este şocată de gestul meu şi uită că eu sunt în turneu prin ţară cu „Richard al III-lea””, a declarat Bleonţ.

Spectacolul amintit urmează să fie jucat şi la Constanţa, la începutul lunii aprilie. Şocat de gestul talentatului actor, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa - locul unde va fi prezentată, în curând, piesa amintită -, Gheorghe Ungureanu, a declarat, amuzat, că îl va ruga pe Bleonţ să poarte armură medievală la o eventuală conferinţă de presă ţinută aici. Acesta a precizat însă că publicul constănţean ştie să-şi aprecieze valorile şi nu va fi cazul de gesturi extreme din partea niciunui actor pentru a mediatiza spectacolul.