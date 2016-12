Blesteme şi vrăji împotriva noilor taxe!

Că ne-am făcut de râsul curcilor pe plaiurile Europei de Est nu mai este demult o surpriză pentru nimeni! Dar, din păcate, ne-am făcut de acelaşi râs autohton şi pe plaiurile mapamondului. Liderii lumii care încearcă să adopte măsuri dureroase de austeritate ar trebui să fie consolaţi: cel puţin nu se află la conducerea României, scrie Associated Press. Vrăjitoarele înfuriate folosesc excremente de pisică şi câini morţi pentru a face farmece preşedintelui şi guvernului care le constrâng să plătească taxe. În vizorul fiscului se mai află şi ghicitoarele, care ar fi trebuit să prevadă acest lucru, scrie AP. Iar preşedintele Traian Băsescu nu ia lucrurile în glumă. Într-o ţară unde superstiţia este o tradiţie, preşedintele şi consilierii săi poartă violet joia, după câte se spune, pentru a alunga spiritele rele, mai notează agenţia americană de ştiri. Vrăjitoarele din regiunile estice şi vestice ale României vor coborî în fiecare joi în câmpiile sudice şi la Dunăre pentru a ameninţa guvernul cu farmece şi spirite. Movul are o vibraţie înaltă, îl face superior pe cel care îl poartă şi alungă spiritele rele, conform grupului esoteric Flacăra Violetă, care îşi desfăşoară activitatea joia. O duzină de vrăjitoare se va îndrepta spre Dunăre pentru a face farmece guvernului şi pentru a arunca mătrăgună în fluviu “astfel încât răul să se abată asupra lor” (guvernanţilor – n.r.), a declarat o vrăjitoare pe nume Alisia. Ea s-a identificat cu un singur nume, aşa cum se obişnuieşte printre vrăjitoare. \"Această lege este prostească. Ce să taxezi, când abia câştigăm câte ceva? Parlamentarii nu se uită la ei înşişi şi la cât câştigă, la şmecheriile lor; ei fură şi vin la noi să ne ceară să facem vrăji duşmanilor lor\", a afirmat ea, prin telefon, pentru AP. Taxa asupra câştigurilor vrăjitoarelor a intrat în vigoare sâmbătă ca parte a încercării guvernului de a diminua evaziunea fiscală într-o ţară aflată în recesiune. Ca orice persoană care lucrează pe cont propriu, ele vor plăti o taxă de 16% pe venit şi contribuţii la asigurările de sănătate şi pensie. Şi nu numai vrăjitoarele sunt în această situaţie: astrologii, îmbălsămătorii, valeţii şi instructorii auto sunt acum consideraţi deţinători ai unor meserii recunoscute prin lege, fiind mai dificil pentru ei să evite taxa pe venit. Unii susţin că legea va fi greu de aplicat, din moment ce plăţile sunt cash şi relativ mici - 20-30 de lei pe consultaţie. În România, magia nu este un lucru de care să râzi, mai scrie AP. Superstiţii vechi de sute de ani sunt frecvente şi tolerate chiar şi de Biserica Ortodoxă, de care aparţin peste patru cincimi dintre români. Ultimul dictator comunist Nicolae Ceauşescu şi soţia sa Elena au avut propria lor vrăjitoare. Regina vrăjitoarelor, Brăţara Buzea, care a fost închisă în 1977 pentru vrăjitorie sub regimul comunist represiv al lui Ceauşescu, este şi ea furioasă din cauza noii legi. Stând cu picioarele încrucişate în vila sa din Mogoşoaia, la nord de Bucureşti, ea a declarat că intenţionează să facă o vrajă folosind un amestec special de excremente de pisică, un câine mort şi un cor de vrăjitoare. \"Le facem rău celor care ne fac rău. Vor să scoată ţara din criză folosindu-se de noi? Ei ar trebui să ne scoată din criză pentru că ei ne-au băgat în ea\", a afirmat vrăjitoarea Brăţara. \"Blestemele mele funcţionează întotdeauna\", mai spune ea, stând lângă soba în care ard lemne, înconjurată de poţiuni, amulete, apă sfinţită şi vase de ceramică. Însă nu toate vrăjitoarele ameninţă cu farmece. \"Această lege este foarte bună. Înseamnă că darurile noastre magice sunt recunoscute şi îmi pot desfăşura propria activitate\", spune Mihaela Minca.