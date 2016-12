Constănțenii care încă mai găsesc în lectură un refugiu binevenit de la agitația cotidiană s-au putut bucura de un proiect cu totul inedit pentru orașul de la malul mării, dar deja binecunoscut iubitorilor de carte din vestul țării, unde a fost implementat cu succes de cel puțin câteva luni. Este vorba despre o inițiativă adusă în plan local de Rotaract Pontus Euxinus Constanța, prin președintele pe anul rotarian 2014-2015, Arina Adamescu. Astfel, în cafeneaua Barissimo, un spațiu mai puțin destinat lecturii, la prima vedere, s-a derulat, în perioada 15-21 septembrie, proiectul cultural „Blind Date With a Book”, având drept target un public cititor tânăr, format din liceeni, studenți, dar și din... cafegii cu vârste cuprinse, în general, între 30 și 40 de ani.

FEEDBACK BUN, PLANURI PENTRU UN CERC LITERAR Potrivit președintelui Rotaract Pontus Euxinus Constanța, Arina Adamescu, chiar dacă proiectul nu a fost un succes din punct de vedere financiar, a fost, în schimb, un succes din punctul de vedere al participării constănțenilor, al interesului manifestat față de carte și de această inițiativă care promovează lectura. Constănțenii care au trecut, în ultimele zile, pragul cafenelei din centrul orașului au pus întrebări, s-au arătat interesați, au dorit să știe mai multe despre acest proiect, iar unii dintre ei chiar au devenit din simpli privitori... cumpărători. Astfel, din cele 100 de cărți împachetate sub formă de cadouri (de aici numele de „blind date”), oferite de mai multe edituri, la solicitarea organizatorilor, 20 dintre ele și-au găsit cumpărători, titlurile fiind cât se poate de variate, de la romane de dragoste la îndrăgitele cărți ale lui Jules Vernes și până la un volum de Andrei Pleșu.

Deși în urma vânzării de carte nu s-a strâns o sumă importantă pentru a fi donată în scop caritabil, organizatorii se declară mulțumiți de cum a decurs implementarea proiectului „Blind Date With a Book” la Constanța, mai ales că a fost vorba despre o primă etapă în care s-a promovat această inițiativă în rândul publicului. De altfel, Arina Adamescu ne-a declarat că se dorește organizarea întâlnirilor de acest gen lunar și se are în vedere chiar înființarea unui cerc de literatură. „Vrem să implementăm acest proiect în continuare, să-l ducem, poate, la altă formă. Ca mișcare culturală, am avut un feedback bun, oamenii au fost entuziasmați, au vrut să afle mai multe despre acest proiect”, a precizat președintele Rotaract Pontus Euxinus Constanța.

„Blind Date With a Book” este proiect cultural, cu scopul de conștientizare a importanței cărților și a cititului, dar în același timp despre oameni și mai puțin despre cărți. Prin acest proiect se dorește promovarea cititului atât în cafenele, ceainării, cât și în spațiile publice, precum parcuri, dar și în mijloacele de transport în comun. Liceenii, studenții, cafegiii sunt îndemnați să-și dea o întâlnire cu o carte necunoscută, să o citească și să o dea mai departe unei personae apropiate sau chiar unui străin, promovând astfel lectura.