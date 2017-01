Bölöni, pentru doi ani la AS Monaco

Tehnicianul Ladislau Bölöni a semnat, ieri, un contract pentru două sezoane cu gruparea AS Monaco, a anunţat cotidianul "L'Equipe", în ediţia sa online. Bölöni a antrenat din 2003 pînă în prezent formaţia Rennes, care, sub comanda sa a evoluat pentru prima oară în istorie în cupele europene, în sezonul 2005-2006. Rennes a jucat în Cupa UEFA, unde a fost însă eliminată încă din faza grupelor, în care a întîlnit echipele Rapid Bucureşti, Şahtior Doneţk, PAOK Salonic şi VfB Stuttgart. Ladislau Bölöni îl va înlocui la conducerea tehnică a formaţiei AS Monaco pe italianul Francesco Guidolin, care va fi, din sezonul viitor, antrenorul lui Paul Codrea la US Palermo.