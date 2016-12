Bloc cu risc seismic, reabilitat

Primăria oraşului Hârşova a finalizat lucrările de reabilitare la blocul P1, clădire identificată ca fiind cu risc seismic ridicat. „În urma mai multor sesizări venite chiar de la locuitorii acestui bloc care are 60 de apartamente, am trimis o comisie care să analizeze problemele de acolo. Într-adevăr, clădirea era într-o stare avansată de degradare şi, la un cutremur de peste 6 grade pe scara Richter, blocul s-ar fi prăbuşit. Pentru că investiţia în reabilitare şi consolidare era destul de mare faţă de posibilităţile bugetului local, am solicitat sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale. După mai multe adrese, solicitarea ne-a fost aprobată. În vara anului trecut am demarat lucrările de consolidare şi reabilitare care acum au fost terminate, locatarii fiind în deplină siguranţă”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. (R.N.)