Bloc distrus de o explozie devastatoare!

11:05:24 / 05 Martie 2014

Adevarul despre acest caz

Gigi Chirita, cel care a aruncat in aer apartamentul, era sub influenta bauturilor alcoolice cand a aprins o butelie, in urma unor certuri aprinse cu mama sa. Ameninta periodic ca arunca blocul in aer. Lucra la o firma de distributie butelii si obisnuia sa faca transfer de combustibil din butelii....in apartament. Oricum, sunt destule persoane care se ocupa cu asa ceva in Medgidia, in special in cartier Nord, unde a avut loc explozia. Marea problema o reprezinta, intr-adevar, pagubele produse celor 20 de familii care au ramas fara locuinte.