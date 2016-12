Blocaj în Consiliul Local

Finalizarea alegerilor în comuna Pantelimon ar fi trebuit să însemne continuarea proiectelor aflate în derulare şi demararea unora noi, care să contribuie la bunăstarea locuitorilor comunei. Dar, nu s-a întâmplat a?a. “La şedinţa de constituire a Consiliului Local Pantelimon, trei din cei şase consilieri PSD au trădat şi au votat pentru alegerea unui nou viceprimar. Am solicitat imediat conducerii Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD excluderea celor trei trădători, Ştefan Drăguţă, Marian Vladu Dinu şi Constantin Mocanu. La începutul săptămânii trecute, aceştia au fost automat excluşi din PSD, urmând să îşi piardă şi calitatea de consilieri locali. În aceste condiţii, vinerea trecută am convocat o şedinţă de consiliu în care am dorit să aduc la cunoştinţă faptul că cei trei nu mai sunt la PSD, urmând să fie dat şi votul Consiliului Local. Cei trei consilieri de la PDL împreună cu cel de la PP-DD, cu consilierul independent şi cu cei trei excluşi s-au abţinut de la vot, motiv pentru care hotărârile au picat. Astfel vom fi nevoiţi să ne adresăm instanţei de contencios administrativ pentru a rezolva această problemă. Până atunci, pot spune că activitatea Consiliului Local Pantelimon este blocată”, a declarat primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu. (R.N.)