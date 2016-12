Blocaj instituțional la CJC

18:22:49 / 23 Februarie 2015

Murfatlar

Primarul din Murfatlar si-a facut ziua sotiei- omul de baza al penalului Nicusor Constantinescu la o carciuma in oras. Dar cine credeti ca i-a cantat? DELIA////\pe artista a platit-o din banii Primariei, trecand in acte ca a facut o activitate culturala, cu ocazia Dragobetelui.....Chiar DNA nu aude de excrocul asta care e numai pe furat?? Cand a venitnu avea nimic , iar acum si-a luat Range Rover ca interlopii. Cu firma lui Florin Pocora de la Navodari a pus niste pavele in parcul de la complex si lucrarea a costat un miliard lei vechi.....BNA???Auzi?