Blocarea legii CAS-ului, ilegitimă în ochii Guvernului

Știm încă de la discuțiile dintre președinte și reprezentanții Guvernului că mult-discutata lege a reducerii CAS-ului nu este pe placul lui Traian Băsescu. Nici nu avea cum să fie altfel, din moment ce vorbim despre cel care a luat măsuri ce au dus la revolte în urma cărora tot noi am avut de suferit. În acest context, premierul Victor Ponta a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3, că, dacă ar fi președinte, nu ar bloca un act legislativ susținut de Parlament în domeniul economic. De asemenea, Ponta a spus că Băsescu are un comportament ușor tiranic, ceea ce nu este potrivit într-o țară democratică. „Eu nu accept ideea că România va mai fi condusă în viitor de un tătuc, de un nou Ceaușescu (...) care să spună: „CAS se face doar dacă vreau eu”. Nu e treaba președintelui, treaba este a Guvernului și se duce în fața Parlamentului. Care să spună: „eu pun comisar european pe cine vreau eu”. Nu așa funcționează o țară democratică”, a spus premierul la Antena 3. Liderul Executivului a mai precizat că nici el, nici Ioana Petrescu nu vor recunoaște dreptul președintelui de a cere detalii și cifre legate proiectul legislativ, pentru că nu e treaba lui Băsescu să ceară aceste informații. În plus, primul-ministru a spus că s-a prezentat la Cotroceni pentru că așa prevede Constituția și este normal să respecte legea fundamentală. Cât despre atitudinea președintelui față de Ioana Petrescu, Ponta a declarat că, în acest fel, se transmite un semnal negativ către tinerii care studiază la universități de prestigiu din străinătate. Dacă elitele se vor întoarce în țară, ar putea fi puse într-o lumină proastă de orice neavenit.