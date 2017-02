Blockchain și PokemonGo, vestitorii Marii Digitalizări

CE ȘI CÂND Tehnologia Blockchain, considerată de către experții IT o bază reală pentru viitoarele politici publice, este unul dintre cele mai importante concepte care vor marca următorii patru ani, în viziunea specialiștilor de la Cisco. Alături de Blockchain (adică utilizarea criptografiei pentru crearea unui registru de date în care sunt incluse tranzacțiile utilizatorilor - n.r.), pe lista previziunilor se mai găsesc realitatea virtuală (VR), Internet of Things (IoT), digitalizarea în rândul producătorilor de software sau firmelor de consultanță, dronele pentru mediul de afaceri, vehiculele autonome și materialele noi, cum ar fi grafenul sau silicenul, alcătuite dintr-un singur strat de atomi, și care ar putea revoluționa industria electronicelor și, nu în ultimul rând, mixul între dimensiunea fizică și cea virtuală (Pokemon Go). „Digitalizarea se află pe agenda unor categorii diverse de jucători, de la producători hardware la companii de soft, firme de consultanță, politicieni și evangheliști ai tehnologiei. Pe măsură ce oamenii sunt tot mai conectați și digitalizarea se face simțită tot mai mult, datele se transformă în cel mai strategic activ al oricărei companii sau țări. Capacitatea de a le securiza, de a acționa asupra lor și de a oferi servicii bazate pe ele va fi factorul determinant pentru succesul organizațiilor“, spun cei de la Cisco.

PAȘI MARI În octombrie 2016, băncile Commonwealth Bank of Australia și Wells Fargo & Co au anunțat utilizarea, în premieră, a Blockchain pentru reglarea unei operațiuni de comerț internațional (livrare de bumbac din SUA către China). Concret, traderul Brighann Cotton Marketing din Australia a cumpărat o cantitate de bumbac cu livrare în portul Qingdao de la divizia americană Brighann Cotton din Texas. Operațiunea a vizat transferul sumei de 35.000 dolari și a fost realizată între Commonwealth Bank of Australia și Wells Fargo. De notat că și Rezerva Federală a SUA recunoaște potențialul tehnologiei Blockchain „pentru a transforma modul în care participanții din piață transferă, stochează și mențin datele activelor digitale“. Tehnologia Blockchain utilizează criptografia pentru a crea un registru digital de date în care sunt incluse tranzacțiile utilizatorilor. Practic, este vorba despre un sistem prin care toate deal-urile sunt arhivate și autentificate în mod public, fără să mai fie nevoie de un singur deținător al informației.