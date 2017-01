Blocurile ANL din Ovidiu, congelatoare pentru locatari

Locuitorii din două blocuri ANL din Ovidiu s-au mutat în primăvara acestui an în casă nouă. Cele 64 de familii s-au bucurat că au reuşit să obţină locuinţele, deşi constructorul, firma “Georgiana Company” Călăraşi SRL, a finalizat cu întîrziere lucrările. În prezent, alte două blocuri sînt în construcţie, dar graficul nu a fost respectat şi termenul de predare a fost amînat. “Pentru 32 de apartamente termenul de predare era august 2006. Consiliul local a mai aprobat un termen, ultimul pe care ne împuterniceşte legislaţia să îl acordăm, pentru data de 11 septembrie. Cum stadiul lucrărilor este întîrziat, acest termen nu va fi respectat”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Ion Podaru. El a mai spus că, în calitate de proprietar, primăria din localitate a realizat toate utilităţile pînă la intrarea în cele două blocuri predate deja beneficiarilor însă racordul la gaze nu a fost realizat.

Astfel că, în prag de iarnă, cele 64 de familii, cele mai multe cu copii mici, nu au nici apă caldă şi nici nu vor avea căldură pentru că nici pînă acum firma care s-a ocupat de construirea ANL-urilor nu a terminat lucrările de racordare la reţeaua de gaze. Ba, în plus, primarul oraşului Ovidiu a declarat că nici nu a mai reuşit să îl contacteze telefonic pe administratorul SC “Georgiana Company” Călăraşi SRL. „Este foarte frig, apa este rece, ne încălzim cu reşoul. Am doi copii, s-au îmbolnăvit deja. Încălzesc apă, dar cînd îi scot din cadă este frig, chiar şi cu sursa de căldură de care v-am spus”, a declarat o locatară a blocului, Lenuţa Paraschiv. Ea a mai spus că pînă şi racordul la energie electrică a fost achitat de locatari. Fiecare a achitat suma de patru milioane de lei vechi. “Cînd a trebuit să ne dea drumul la curent, am mai plătit cîte un milion de lei, fără chitanţă, fără nimic”, a mai spus Lenuţa Paraschiv. “Societatea respectivă nu a reuşit să se achite de obligaţii, iar Consiliul Local a hotărît să achite, din fondul de rezervă, executarea lucrărilor de racord la gaze, astfel încît sperăm ca săptămîna viitoare oamenii să aibă căldură în locuinţe”, a mai spus Podaru.

Pe hîrtie, totul este perfect

În schimb, administratorul blocurilor ANL, Gheorghe Mitache susţine că problema este mult mai complicată. El a spus că toate instalaţiile de alimentare cu gaze din imobil trebuie refăcute însă, deşi era obligaţia antreprenorului, respectiv SC “Georgiana Company” Călăraşi SRL, acesta nu s-a mai ocupat de lucrare. “Au abandonat lucrarea şi se pare că au predat-o către altă firmă, însă nu ştie nimeni nimic. Nu am găsit plan de execuţie, nu am găsit memorii justificative, nu am găsit avizul Congaz. Nu vreau să fac rău nimănui, dar suferă aceşti copii care locuiesc în cele două blocuri”, a mai spus Gheorghe Mitache. El a declarat că reprezentanţii unei alte societăţi au venit să refacă instalaţiile de gaze. “Nu ştiu cînd se va finaliza lucrarea şi nici ce termen de punere în funcţiune a fost iniţial, dar vreau să ne înţelegem: blocul este gata. S-au semnat recepţiile preliminare, s-a făcut recepţia finală. Actele s-au semnat în octombrie 2005”, a precizat administratorul blocurilor ANL. Cu alte cuvinte, cele 64 de familii, cel puţin pe hîrtie, au deja gaze naturale. Am încercat să îl contactăm telefonic pe primarul oraşului pentru a lămuri şi aceste aspecte însă nu am mai reuşit să vorbim cu el. Oamenii care s-au mutat în cele două noi blocuri ANL şi-au pierdut orice speranţă că în această iarnă vor avea căldură, iar cei care doreau ca în noiembrie să se mute în casă nouă şi-au luat şi ei gîndul pentru că antreprenorul este depăşit de lucrarea adjudecată. Am încercat să sunăm şi la Călăraşi pentru a vorbi cu reprezentanţii SC “Georgiana Company”, însă nu mai reuşeşte primarul să discute cu patronul darămite persoane a căror numere nu se află în agenda telefonică a acestuia.