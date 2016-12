Blocurile cu risc seismic, în atenţia Primăriei

Primăria oraşului Hârşova a finalizat lucrările de reabilitare a blocului P1, clădire identificată ca fiind cu risc seismic ridicat. „În urma mai multor sesizări venite chiar de la locuitorii acestui bloc care are 60 de apartamente, am trimis o comisie care să analizeze problemele imobilului. Într-adevăr, clădirea era într-o stare avansată de degradare şi, la un cutremur de peste 6 grade pe scara Richter, blocul s-ar fi prăbuşit. Pentru că investiţia în reabilitare şi consolidare era destul de mare faţă de posibilităţile bugetului local, am solicitat sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale. După mai multe adrese, solicitarea ne-a fost aprobată. În vara anului trecut, am demarat lucrările de consolidare şi reabilitare care acum au fost terminate, locatarii fiind în deplină siguranţă”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. Primarul a adăugat că au fost identificate şi alte blocuri de locuinţe care pot fi în pericol, însă situaţia nu este atât de gravă. „Pentru celelalte blocuri care pot fi puse în pericol la un eventual cutremur, am decis să începem lucrările cu bani din bugetul local, având în vedere că nu este vorba despre investiţii atât de costisitoare. În cazul în care se va constata că investiţiile vor fi mult mai mari decât am preconizat, vom solicita din nou ajutorul Ministerului Dezvoltării”, a explicat primarul. În altă ordine de idei, Nădrag a afirmat că, la nivelul oraşului, vor începe în curând lucrările de asfaltare, dacă nu vor exista contestaţii la licitaţia de atribuire a lucrărilor. „Termenul de începere a lucrărilor trebuie să fie în iunie, pentru că altfel pierdem banii europeni. Eu cred că nu vom avea probleme în ceea ce priveşte firmele participante, având în vedere că ofertele au fost deja deschise, iar diferenţa dintre participanţii la licitaţie este destul de mare. Dacă totul decurge aşa cum am planificat, la mijlocul lunii iunie utilajele vor începe reabilitarea străzilor”, a spus Nădrag.