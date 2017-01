Bloggerii români au încasat 300.000 de euro

Bloggerii români au încasat, anul trecut, aprox. 300.000 de euro, 10% dintre ei având venituri de peste 1.000 de euro, potrivit studiului - bloggeri din România - BR 2009, derulat de refresh.ro şi agenţia de publicitate online Standout. Dincolo de un profil sociodemografic al bloggerilor, studiul mai arată şi modul în care aceştia îşi pregătesc, derulează şi îşi evaluează activitatea de a scrie pe blog, modul în care bloggerii folosesc reţelele sociale, precum şi modul în care această activitate le generează venituri. La studiu au participat 720 de bloggeri, chestionarele fiind trimise, într-o primă fază, către toţi bloggerii aflaţi în poziţiile fruntaşe din trafic.ro, zelist.ro sau t5.ro din acea perioadă, urmând ca, după ce a acoperit o mare parte din respondenţii din această zonă, să fie făcut public tuturor bloggerilor din România, folosind canalele media sociale cele mai utilizate din ţară: Twitter, Facebook şi bloguri. Printre caracteristicile principale ale bloggerului român se numără faptul că locuieşte în Bucureşti, este bărbat, are vârsta cuprinsă între 18 şi 44 de ani, a terminat o facultate şi a început să scrie pe blog cândva după 2007. Potrivit studiului, 77% dintre bloggerii din România au vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani. Totodată, 79% dintre respondenţi au studii superioare sau sunt încă la facultate, în timp ce 44% dintre bloggerii români trăiesc în Bucureşti. Rezultatele arată că 10% dintre bloggerii respondenţi au început să scrie pe blog înainte de 2006, cel mai bun an pentru blogosferă din acest punct de vedere fiind 2008 cu 30%. În 2009, ritmul de creştere a fost încetinit cu 3%, doar 27% dintre respondenţi lansându-şi blogul în plină criză financiară. Studiul mai arată că 29% dintre respondenţii studiului scriu (şi) pe un blog de nişă, 8% scriu pe blogul companiei, în timp ce 19% petrec peste trei ore zilnic pe blog. Pe de altă parte, 76% dintre respondenţi sunt de părere că subiectele politice au avut cel mai mare impact în blogosferă (2009 a fost un an electoral), urmate de mondenităţi (39%), new-media şi divertisment, fiecare cu 31% dintre răspunsuri. La polul opus s-au situat subiectele din turism şi religie, amândouă obţinând câte 4% dintre răspunsuri. Totodată, 23% dintre respondeţi scriu pe blog în fiecare zi, în timp ce 8% dintre bloggeri folosesc telefonul mobil pentru diverse activităţi legate de blogging, iar 62% dintre bloggeri scriu despre branduri şi produsele sau serviciile oferite de acestea. De asemenea, 76% dintre respondenţii studiului nu au ştiut câţi abonaţi au avut la începutul anului, procentul micşorându-se cu 13% în momentul în care au completat chestionarul. Potrivit studiului, 14% dintre respondenţi nu au ştiut câţi vizitatori unici le-au citit blogul în 2009.