Bloguri premium gratuite pentru jurnaliştii concediaţi în SUA

Compania Six Apart a introdus TypePad Journalist Bailout Program, în cadrul cărora le oferă jurnaliştilor şi bloggerilor concediaţi un cont premium gratuit, în valoare de 150 de dolari, pe platforma de blogging a companiei, informează ”New York Times”. Pe lîngă statutul de membru la care au acces gratuit şi nu în schimbul unei taxe, cei 20-30 de jurnalişti care vor fi acceptaţi în program vor primi suport tehnic profesional, blogurile lor vor fi plasate pe site-ul de agregare al companiei, blogs.com şi vor fi introduşi automat în programul de venituri din publicitate al companiei.

Anil Dash, fost blogger şi actualmente vicepreşedinte al Six Apart, a anunţat lansarea programului pe 14 noiembrie, imediat după ce compania a făcut propriile reduceri de personal. El a făcut acest anunţ pe blogul propriu. ”Bună ziua, jurnaliştilor recent concediaţi sau care vă temeţi de concedieri! Sîntem Six Apart (ne ştiţi, oamenii ăia faini care au făcut Movable Type şi TypePad, pe care poate le-aţi folosit pentru blogging la fostul vostru ziar sau revistă) şi vrem să vă ajutăm”, începe mesajul publicat de Das. După publicarea mesajului, luni dimineaţă, el primise circa 50 de aplicaţii pe e-mail pentru oferta lansată de companie, numărul lor crescînd pe parcursul zilei pînă la 300. ”A fost un pic surprinzător cît de repede s-a dus vestea. Probabil că mesajul a atins ceva sensibil”, a spus el.

”Înţeleg că s-ar putea să nu existe slujbe «garantate» în cadrul organizaţiilor media mari după ce voi absolvi. O grămadă de noi jurnalişti vor trebui să îşi construiască singuri cariera, în stil guerrilla, vînzîndu-şi materialele şi promovîndu-şi activitatea tot timpul”, spune un student american la jurnalism, care speră că va fi ales pentru a primi unul dintre blogurile premium gratuite. Pe de altă parte, pentru Johanna Neuman, reporter cu vechime la Casa Albă şi blogger, care a fost recent concediată de ”Los Angeles Times”, programul lansat de SixApart reprezintă o şansă de a continua să scrie despre politică şi de a aduna idei pentru o carte pentru care speră să încheie un acord de publicare.