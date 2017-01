Blondie, în turneu pentru sărbătorirea a 30 de ani de la debut

Trupa de rock americană, care făcea furori la sfîrşitul anilor \'70, destrămată în 1982 şi reunită în 1997, va pleca într-un turneu pentru a sărbători împlinirea a 30 de ani de la lansarea albumului “Parallel Lines”, în SUA şi Europa. Deborah Harry, celebra solistă a trupei şi colegii săi, vor cînta în SUA, în luna iunie, apoi în Marea Britanie, la Glasgow, Liverpool şi festivalul Guilfest.

Componenţii trupei Blondie au fost pionieri ai punk rock-ului american şi ai scenelor New Wave, iar primele două albume ale trupei au conţinut puternice elemente din ambele stiluri. Deşi a avut succes în Australia şi Marea Britanie, Blondie a fost privită în SUA ca o trupă underground, pînă la lansarea albumului “Parallel Lines”, în 1978. După şase albume de studio, care au inclus stiluri diverse, precum New Wave, Disco, Pop şi Raggae şi peste 60 de milioane de discuri vîndute, trupa s-a destrămat, în 1982. Grupul s-a reformat 15 ani mai tîrziu şi a fost primit cu succes de public. În 1999 a ajuns pe primul loc în topurile muzicale britanice, cu hitul “Maria”. În 2006, membrii trupei au fost incluşi în Rock \'n\' Roll Hall of Fame.