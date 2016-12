Blondie revine după o pauză de opt ani

Blondie va lansa un nou album de studio, în 2011, intitulat ”Panic of Girls”, după o pauză de opt ani, trupa americană urmând să susţină şi un turneu mondial de promovare a acestui material discografic. Precedentul album Blondie s-a numit ”The Curse of Blondie” şi a fost lansat în 2003. Deşi noul album va fi lansat în SUA, în 2011, Blondie va susţine un turneu de promovare a acestui material, alături de grupul The Pretenders, în noiembrie şi decembrie 2010, în Australia.

Albumul ”Panic of Girls” a fost înregistrat în Woodstock, statul New York, acesta fiind al doilea album din cariera grupului care a fost înregistrat în afara cartierului new-yorkez Manhattan. Primul a fost mult premiatul ”Autoamerican”, lansat în 1980, înregistrat în Los Angeles. Pentru noul material discografic, Blondie a înregistrat 35 de piese, dintre care doar 14 vor fi incluse pe noul disc, celelalte cântece urmând să fie lansate unul câte unul, pe Internet. Câteva dintre piesele de pe noul material discografic, ”What I Heard”, ”The End” şi ”Mother”, au fost deja interpretate de Blondie în cadrul concertelor susţinute în această vară.

Membrii trupei Blondie au fost pionieri ai punk rock-ului american şi ai scenelor new wave, iar primele două albume ale trupei au conţinut puternice elemente din ambele stiluri. Deşi a avut succes în Australia şi Marea Britanie, Blondie a fost privită în SUA ca o trupă underground, până la lansarea albumului ”Parallel Lines”, în 1978. După şase albume de studio, care au inclus stiluri diverse, precum new wave, disco, pop şi raggae şi peste 60 de milioane de discuri vândute, trupa s-a destrămat în 1982. Grupul s-a reunit în 1997 şi a fost primit cu succes de public, iar în 1999 a ajuns pe primul loc în topurile muzicale britanice, cu hitul ”Maria”. În 2006, membrii trupei au fost incluşi în Rock \'n\' Roll Hall of Fame.