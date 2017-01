“Blondy“, “DJ Project“ şi “Paraziţii“ merg la Copenhaga pentru Premiile MTV Europe

“Blondy“, “DJ Project“ şi “Paraziţii“, artişti nominalizaţi la Best Romanian Act la MTV Europe Music Awards de anul acesta, vor participa la ceremonia care va avea loc pe 2 noiembrie, la Copenhaga, în Danemarca. Dintre cei cinci nominalizaţi ai României, formaţiile “Simplu“ şi “Morandi“ nu vor ajunge la decernarea premiilor, fiind ocupate cu diverse proiecte în ţară. "Am fi vrut să mergem, dar nu putem. Programul din ţară nu ne lasă să plecăm", a declarat CRBL, membru al trupei “Simplu“. Formaţia va rămîne în România, Smiley fiind prins cu show-ul "Dansez pentru tine, iar CRBL cu emisiunea "Megastar". De asemenea, trupa mai are programate în acea perioadă şi cîteva concerte. "Sperăm însă să cîştigam şi să vină premiul la noi", a mai zis CRBL.

De asemenea, nici membrii trupei “Morandi“ nu vor fi la decernarea premiilor MTV. "Nu o să mergem pentru că avem concerte şi repetiţii. Avem multe treburi de finalizat", a declarat Randi. De altfel, cîntăreţul nici nu s-a arătat foarte încrezător în şansele trupei, aceasta fiind nominalizată şi anul trecut. "Eu sînt mai pesimist. Eu mă aşteptam mai mult anul trecut să cîştigăm, anul acesta mai puţin", a mai spus el. Nici “Paraziţii“, care au fost nominalizaţi de mai multe ori la premiile MTV Europe, la categoria Best Romanian Act, nu sînt prea convinşi de şansele lor, însă vor fi prezenţi la ceremonia de decernare a premiilor. "Nu sper să se întîmple (cîştigarea premiului, n. r.). Nouă doar ne place să mergem la premii", a spus Cheloo.

“Blondy“, mai exact Andreea Bănică, va pleca şi ea la Copenhaga de miercuri, urmînd să se întoarcă vineri. După ce anul trecut nu a reuşit să ajungă la MTV Europe Music Awards, care s-au desfăşurat la Lisabona, trupa “DJ Project“, nominalizată şi în 2005, va pleca anul acesta în Danemarca. "Faptul că aceasta este a doua nominalizare înseamnă că sînt o trupă cu şanse la acest premiu", a declarat Emil Burloi, managerul formaţiei.

Anul trecut, premiul Best Romanian Act a fost cîştigat de formaţia “Voltaj“. Printre nominalizaţii ediţiei 2006 a premiilor MTV, la nivel european, se numără “Red Hot Chili Peppers“, Christina Aguilera, Madonna, Shakira şi Nelly Furtado. Gazda evenimentului, care va avea loc la Bella Center Conventional Hall din Copenhaga, în faţa unui public format din 3.000 de persoane, va fi cîntăreţul american Justin Timberlake. Alte 10.000 de persoane sînt aşteptate să urmărească ceremonia din Radhuspladsen Town Square din Copenhaga.

Cei care doresc să-şi vadă artiştii preferaţi plecînd acasă cu un trofeu îşi pot exprima votul online pînă în ziua evenimentului, iar detalii se găsesc la adresa ema.mtv.ro.