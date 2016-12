„Blues Sensations”, la Constanţa

Constănţenii iubitori de muzică blues vor avea ocazia să îi asculte live, într-un concert de excepţie, pe Mike Godoroja şi formaţia „Blue Spirit”, alături de Marius Mihalache la ţambal şi Corneliu Stroe la balkan drums, darbouka, percussions şi tobe, pe data de 23 aprilie, la Teatrul de Stat Constanţa. „Blues Sensations” este titulatura sub care va fi prezentat un concert extraordinar, în care blues-ul electric şi sunetul exotic al ţambalului se vor îmbina cu ritmurile balcanice.

Înfiinţată în anul 1997, de către Mihai Godoroja, un apreciat realizator de emisiuni radio-TV de blues, jazz şi rock, precum şi producător muzical a numeroase evenimente media şi proiecte muzicale (de notorietate fiind albumele grupului „Iris“), formaţia „Blue Spirits“ a reunit numeroşi muzicieni de calibru, precum chitariştii Manuel Savu, Eugen Mihăescu, Adi Manolovici, bateriştii Ştefan Moisa şi Vali Vătuiu, basistul Cătălin Răsvan, claviaturistul Florentin Milcof. În componenţele anterioare, formaţia a realizat trei albume, bine primite de public: „Susie Q“ (1998), „Cei mai frumoşi ani“ (2000) şi „Spiritissme“ (2002). După un stagiu american ca producător de evenimente muzicale, Mike Godoroja a revenit în ţară şi în vara anului 2003 „sună adunarea“ celei de-a patra formule a trupei. Iniţial, la baterie a activat Alex Neagu, iar la chitară Silviu Aioniţă, alături de basistul Valentin Badea şi de claviaturistul Florentin Milcof. În această formulă au concertat cu mare succes la ediţia din august 2003 a „Bibi Jazz & Blues Festival” de la Vama Veche. În acea seară a avut loc întîlnirea cu Marcian Petrescu, om de mare valoare din peisajul blues-ului românesc. În urma acestui concert, el este cooptat ca membru cu drepturi depline în formaţie.

Începutul anului 2004 aduce schimbări importante în componenţa formaţiei, prin cooptarea bateristului Marian Ionescu şi a chitaristului Florin Giuglea, ambii muzicieni de mare talent. În această formulă, „Mike & the Blue Spirits“ a început o serie de concerte de promovare în Bucureşti şi în cluburi din ţară. În paralel cu activitatea concertistică, trupa a început lucrul la noul album intitulat „Trăiască capra vecinului”, un album care conţine doar compoziţii originale ale formaţiei cu texte în limba română. După terminarea înregistrărilor la acest album, claviaturistul Florentin Milcof părăseşte formaţia, pentru a onora un contract peste hotare. În luna septembrie 2005, au fost înregistrate cîteva piese alături de noii membri, Roxana Stroe şi Marius Vintilă. O apariţie importantă a formaţiei a avut loc pe 5 decembrie 2004, la prima ediţie a festivalului „Rock In My Heart”, la Sala Polivalentă din Bucuresti. Actuala componenţă îi cuprinde pe: Mike Godoroja (solist vocal), Ian Chepa (chitară bas), Marius Dorin Vintilă (tobe şi clape), Mac Marian Aciobăniţei (chitară electrică, mandolină).