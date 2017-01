Blues şi delfini, trade-mark „de vineri” la Constanţa

MUZICĂ NON-STRESS Fără a se deplasa şi fără a se fi chinuit să cumpere bilete, Chen Chen, Ni Ni şi Pei Pei au asistat pentru prima dată în viaţa lor la un concert live. Şi nu orice fel de concert, ci unul oferit de Berti Barbera şi formaţia sa. Concertul a fost o premieră atât pentru delfini, cât şi pentru vizitatorii Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. De asemenea, este pentru prima dată când la Delfinariul Constanţa au evoluat două formaţii care au făcut spectacol live, una a... delfinilor şi una a lui Berti Barbera. Pentru a nu se supăra starurile, nici Barbera nu a deschis spectacolul delfinilor, nici delfinii nu au avut reprezentaţia în deschiderea concertului de blues. Pentru început, Berti Barbera a interpretat trei melodii, după care a urmat demonstraţia delfinilor, iar apoi prestigiosul interpret a reluat concertul. Reacţia publicului a fost una pe măsura „jam session-ului”. Până şi delfinii au dat semne că le place muzica interpretată live. Evident că melodiile au fost bine alese pentru ca mamiferele să nu fie stresate. „Un concert în compania delfinilor este o ocazie unică şi specială. Sunt înnebunit după delfini. Am analizat foarte bine ce gen muzical am putea aborda aici şi am ales să mergem pe acustică, melodii din repertoriul internaţional care să nu agreseze nici animalele şi nici spectatorii“, a explicat Barbera. Sătul probabil de muzica ce se aude în timpul concertelor din alte locaţii apropiate, Berti Barbera a spus amuzat că se bucură că „aici nu se aude muzica de pe plajă“. „E un loc unde totul se tratează cu seriozitate şi respect atât faţă de animalele de aici, cât şi faţă de cei care trec pragul instituţiei“, a mai spus Barbera.

UN SUCCES Şi cum interpretul detestă monotonia şi nu se dă în vânt după locaţiile clasice în care se organizează concerte, el a spus că se bucură că poate oferi un spectacol de calitate într-o locaţie deosebită şi că va veni în permanenţă cu ceva nou. Să nu uit! Vizitatorii Delfinariului vor putea urmări în fiecare vineri seară din august şi septembrie concertele live oferite de Berti Barbera şi formaţia sa. Cel puţin asta e înţelegerea pe care au avut-o până acum cei din conducerea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa cu interpretul. „Încercăm să mai facem câteva modificări la program. Prima încercare a fost un succes, însă oamenii nu se aşteptau la un concert. Pe viitor, vom încerca să mutăm spectacolul de vineri seară la ora 20:00 care să fie urmat de concert. Purtăm discuţii să oferim un spectacol similar şi sâmbăta“, a spus directorul CMSN, Adrian Bîlbă. Cert este că iubitorii de muzică bună pot avea parte în aceste două luni de o seară relaxantă ascultând muzică bună şi urmărind spectacolul minunat al delfinilor care încântă cu giumbuşlucurile lor.