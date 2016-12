„Blurred Lines”, hit de ocazie

Celebrul hit al lui Robin Thicke, „Blurred Lines”, este pe cale de a aduce notorietate unui compozitor de 86 de ani, numai pentru că piesele lor au acelaşi titlu. Compozitorul canadian John Beckwith, de 86 de ani, nu a realizat motivul pentru care o lucrare a sa, un duo pentru clavecin şi vioară, se bucură de atâta interes. Piesa datează din anul 1997 şi se numeşte... „Blurred Lines”, exact acelaşi titlu ca hitul estival al lui Robin Thicke. Dintr-odată au crescut atât numărul de ascultări ale piesei clasice, cât şi vânzările. Piesa a fost ascultată de peste 4.000 de ori într-o lună, fapt care a atras atenţia Allegrei Young de la Centrul canadian de Muzică, instituţie care administrează arhivele muzicale din Canada. „Discul lui John Beckwith este excelent. M-am întrebat însă de ce atât de mulţi ascultă acest titlu”, a declarat aceasta.

Contactat de jurnalişti, compozitorul John Beckwith a scris pe mail: „Nu am ascultat piesa lui Robin Thicke. Am auzit însă că textul este destul de deocheat”. Acest lucru are cel puţin meritul că a adus în atenţia publicului repertoriul de clavecin experimental al lui John Beckwith...