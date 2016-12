BMW - ul lui Stoichiţă, găsit cu numere false

DESCOPERIREA. Maşina antrenorului principal al Stelei, Mihai Stoichiţă, furată în urmă cu aproape o lună din Constanţa, a fost găsită, ieri dimineaţă, de poliţiştii bucureşteni, parcată pe bulevardul Ferdinand, din Capitală. Hoţii montaseră pe BMW-ul X6 al tehnicianului stelist plăcuţe de înmatriculare de Germania, false. Criminaliştii au ridicat urme din maşină şi spun că acum prinderea autorilor este doar o chestiune de timp. Oamenii legii au descoperit pe portiera stânga faţă a BMW-ului semne de forţare. „Vreau să le transmit celor care au furat autoturismul că au făcut o mare greşeală venind în Bucureşti. Cel mai bun îndemn pe care îl am pentru aceste persoane este să se lase de infracţiuni, pentru că nu au nicio şansă. Acesta este sfatul meu pentru ei. Avem la IGPR un sistem informatic extrem de performant, căruia niciun hoţ nu poate să-i facă faţă”, a declarat cms. Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei. „Am trimis la Bucureşti un judiciarist şi un criminalist care se vor ocupa de cercetări. Datorită faptului că autoturismul a fost găsit, suntem mai aproape de identificarea autorilor. Sperăm ca, în cel mai scurt timp cu putinţă, să reuşim să-i găsim”, a afirmat cms. şef Adrian Rapotan, prim-adjunctul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). De anchetă se ocupa poliţiştii Compartimentului Furturi Auto din cadrul IPJ Constanţa.

FURAT DIN FAŢA HOTELULUI. Amintim că tehnicianul formaţiei din Ghencea a rămas în noaptea de 10 spre 11 noiembrie fără maşină, la Constanţa, după ce hoţii i-au furat BMW-ul X6 parcat în faţa hotelului „Scala”, de pe bulevardul Mamaia. Stoichiţă venise la malul mării pentru a asista la meciul de Liga a II-a dintre Săgeata Stejaru şi Steaua II. În dimineaţa zilei de 11 noiembrie, când a ieşit din hotel, acesta a descoperit că i-a dispărut maşina de lux. „Am coborât din cameră, am mâncat, după care am ieşit din hotel şi am văzut că maşina nu mai era. Nu am idee cine a luat-o, aştept să afle poliţiştii”, a declarat atunci tehnicianul Stelei. Stoichiţă a sunat la 112 şi a reclamat furtul. Iniţial, la solicitare au răspuns lucrătorii Secţiei 1, dar cazul a fost preluat de poliţiştii de la Furturi Auto, care au deschis o anchetă pentru a da de urma autorilor. Maşina a fost dată în urmărire, în oraşul Constanţa şi în judeţ formându-se imediat mai multe filtre, dar autoturismul a fost de negăsit. Oamenii legii cred că hoţii ar fi acţionat după miezul nopţii. Prejudiciul a fost estimat la suma de 85.000 de euro. Mihai Stoichiţă a fost anunţat aseară de poliţişti că i s-a recuperat maşina.

LOVITURĂ IDENTICĂ. Tot în noaptea de 10 spre 11 noiembrie, şi tot pe bulevardul Mamaia, o altă maşină de lux a fost furată. Este vorba despre un autoturism marca BMW X5, parcat în faţa hotelului “Royal”. Oamenii legii spun că paznicul hotelului, care ar fi trebuit să supravegheze parcarea, nu a văzut nimic. Indivizii care au dat lovitura au plecat liniştiţi la volanul maşinii. Poliţiştii cred că ambele furturi au fost comise de aceleaşi persoane. Cel mai probabil, spun oamenii legii, hoţii au lucrat “la comandă”.