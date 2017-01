BMW furat din Marea Britanie

Un tînăr din Feteşti este cercetat de poliţiştii de frontieră după ce a fost surprins în trafic, în cursul zilei de miercuri, la volanul unui BMW furat. O echipă operativă formată din lucrători din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Feteşti au oprit în trafic pe DN 3B, în localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa, un autoturism marca BMW de culoare neagră, cu numere de înmatriculare W53098P, aparţinînd statului Austria. Conducătorul auto, Alexandru Florea, de 21 ani, domiciliat în Feteşti, a prezentat un certificat de înmatriculare fals şi un permis de conducere eliberat anul trecut în Marea Britanie, pentru atestarea calităţii de elev, care nu era valabil decît cu însoţitor. Verificările efectuate de poliţişti au scos la suprafaţă faptul că autoturismul era radiat din circulaţie din 2008, iar plăcuţele de înmatriculare fuseseră furate din Viena, la începutul aceluiaşi an. BMW-ul a fost confiscat şi dus la sediul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa pentru cercetări, iar tînărului i-au fost întocmite actele premergătoare urmăririi penale sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere, dar şi pentru complicitate la infracţiunile de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr de înmatriculare fals şi fals în înscrisuri oficiale. Purtătorul de cuvînt al Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa, agent de poliţie Marius Ovidiu Niculescu a precizat că, în urma anchetei s-a aflat faptul că maşina i-a fost încredinţată tînărului de o cunoştinţă a acestuia, sub pretextul de a o conduce prin oraş. De la începutul anului şi pînă acum, la nivelul Direcţiei Poliţiei de Frontieră Constanţa, au fost înregistrate 19 astfel de cazuri, în care oamenii legii au depistat în trafic maşini furate din ţări ale UE.