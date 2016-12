BMW lansează două noi „plăceri de a conduce”

Cele două noi modele BMW au avut lansarea în România înainte de prezentarea oficială europeană şi sînt disponibile la showroom. Ambele maşini sînt deschizătoare de drumuri: BMW X1 este primul SUV compact premium, iar BMW Seria 5 Gran Turismo este un model unic prin dimensiuni şi versatilitate. În cadrul unui eveniment special organizat la sediul BMW din Constanţa, cele două modele au fost prezentate publicului român. Cel mai nou model din gama X a BMW se alătură BMW X3, BMW X5 şi BMW X6 pentru a aduce în segmentul compact o prezenţă premium, unică prin versatilitate, performanţe sportive şi agilitate supremă atît în oraş, cît şi în mediul extra-urban. Cu o tehnologie superioară a transmisiei, care include şi sistemul inteligent de tracţiune integrală BMW xDrive, şi cu un interior care atrage prin caracterul modern şi versatil, BMW X1 are calităţile ideale pentru o mobilitate adevărată, care asigură o experienţă autentică a condusului. BMW X1 se lansează pe piaţă cu un motor pe benzină cu şase cilindri şi trei versiuni diesel, cu patru cilindri. Propulsorul cu şase cilindri dispuşi în linie se află în echiparea modelului BMW X1 xDrive28i, dispune de un carter din aliaj de magneziu şi aluminiu, are gestiune a supapelor VETRONIC şi dual-VANOS, iar puterea maximă pe care o oferă este de 190 kW/258 CP. BMW X1 xDrive23d are în echipare un motor diesel ce dezvoltă 150 kW/204 CP şi dispune de tehnologia BMW TwinPower Turbo şi de injecţie directă common-rail. Motorul diesel din echiparea modelului BMW X1 xDrive20d furnizează 130 kW/177 hp, iar cel de la versiunea BMW X1 xDrive 18d are 105 kW/143 CP, ambele beneficiind de injecţie directă common-rail, precum şi de turbocompresor cu geometrie variabilă a admisiei. Beneficiind de BMW EfficientDynamics, BMW X1 oferă totodată un echilibru unic pentru un Sports Activity Vehicle - SAV, între performanţe şi economia de carburant. Tehnologiile BMW EfficientDynamics aplică soluţii revoluţionare combinate ideal la fiecare model.

În premieră mondială, BMW Seria 5 Gran Turismo combină calităţile esenţiale ale unei limuzine cu cele ale unui Sports Activity Vehicle modern şi ale unui Gran Turismo clasic. Cu un design stilat şi elegant, maşina are o linie alungită la nivelul acoperişului, cu aspect specific unui coupé, şi hayon în două elemente. Interiorul foarte spaţios oferă confort specific segmentului de lux, amplasare ridicată a scaunelor pentru un acces mai confortabil şi mai uşor, precum şi vizibilitatea generală îmbunătăţită, optimă pentru orice condiţii de trafic. Aşa cum indică şi numele său, BMW Seria 5 Gran Turismo este automobilul ideal pentru o experienţă perfectă a călătoriei. BMW Seria 5 Gran Turismo este lansat pe piaţă cu o gamă de două motoare pe benzină şi unul diesel. Un aspect aparte în acest context îl reprezintă noua dezvoltare a motorului pe benzină, cu şase cilindri dispuşi în linie, care acum îşi face debutul pe piaţă şi combinarea, în premieră, a tehnologiei supraalimentării, a injecţiei directe (High Precision Injection) şi a gestiunii variabile a supapelor VALVETRONIC. Aceasta aduce noului BMW TwinPower Turbo o reacţie deosebit de spontană şi de directă la apăsarea acceleraţiei, ceea ce depăşeşte chiar şi răspunsul excelent oferit de motoarele BMW cu turbocompresor, cu şase cilindri în linie, deja existente. Vîrful gamei de motoare este propulsorul V8 TwinPower Turbo cu High Precision Injection de la modelul BMW 550i Gran Turismo, care dezvoltă o putere maximă de 300 kW/407 CP pe o plajă a turaţiilor cuprinsă între 5.500 şi 6.400 rpm. Toate versiunile gamei BMW Seria 5 Gran Turismo vin echipate cu o transmisie automată inovatoare, cu opt trepte, care combină schimbarea rapidă a vitezelor cu maximum de eficienţă.