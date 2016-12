BMW vs Skoda

14:01:45 / 16 Iunie 2014

AI SA VA SPUN ADEVARUL

EU ERAM LA SEMAFOR NICI MACAR NU ERA PORNITA MASINA E NU A VEA BNZ SI PLM DADEAM SA O PORNESC CAND FARA SA STIU O ZGREANTA CU O SKODA FELICIA A INTRAT DIRECT IN MINE CICA AM FORTAT EU SEMAFORUL NICI O DATA BARBASU LU ZDREANTA ERA DELA MASCATI SI PLM IMI ZICE MIE CASA ZIC CA ERAM EU DE VINA CICA DACA NU TE OMOR MA AMENITAT EU NU AM FACUT CA EL DAR PLM EL FIND IN GRADE A RE RELATI PESTE TOT SI CICA ARE 8 MARTORI CA EU AM FORTAT SEMAFORUL SI DE UNDE CA PLM PLOA NU ERA NICI O MATA PE STRADA NU AVEA CINE CA VADA DAR OMUL FIND CU RELATI A FACUT ROST DE 8 MARTORI SI EU ERAM CU UN TOVARAS PLM POLITIA NOASTRA NU NEA CREZUT SI A= FACUT CE A ZIS ALA CU GRADE PLM DUMNEZEU VEDE