BMW X5 răsturnat de un Opel

Graba unui şofer a provocat, ieri după-amiază, în centrul Constanţei, un accident rutier în urma căruia o persoană a ajuns în urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră spun că Dincer Gelil, în vârstă de 38 de ani, din Constanţa, se deplasa pe strada Patriei, la volanul unui autoturism de teren marca BMW X5, cu numărul de înmatriculare CT 30 AKN. Ajuns la intersecţia cu bulevardul Mamaia, spun anchetatorii, bărbatul nu a acordat prioritate şi a intrat în coliziune cu un Opel Corsa, înmatriculat CT 77 AMP, condus regulamentar, pe bulevardul Mamaia, dinspre zona Capitol, către strada Ion Raţiu, de Ana Maria Pantilimon, în vârstă de 33 de ani, din Constanţa. “Ocupase deja cu maşina o bandă de mers. Aştepta să vireze la stânga, pe bulevardul Mamaia, către Capitol. Eu eram pe banda nr. 2. Nu a mai avut răbdare şi, chiar dacă m-a văzut apropiindu-mă, a încercat să treacă primul. Mi-a tăiat, pur şi simplu, calea. Nu am mai avut ce să fac pentru a-l evita şi l-am izbit în spate. Autoturismul lui s-a clătinat şi s-a răsturnat pe o parte”, a declarat Ana Maria Pantilimon, şoferiţa Opelului. În ciuda concluziilor trase de poliţişti, bărbatul care se afla la volanul BMW-ului s-a declarat nevinovat: „Eu mă aflam deja între scuaruri, aşteptând să treacă maşinile ca să mă pot înscrie pe bulevardul Mamaia, spre Capitol. Nu i-am tăiat calea, pentru că deja trecusem. Am văzut-o că vine pe banda nr. 2 şi cineva care se afla pe bancheta din spate mi-a spus că o să ne lovească. Am încercat să merg înainte ca să evit impactul, dar nu am putut pentru că treceau maşini”, a spus Dincer Gelil. În urma coliziunii, un bărbat, în vârstă de 53 de ani, aflat în BMW, a fost rănit şi transportat, cu ambulanţa, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier. Dincer Gelil s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile.