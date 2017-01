BMW-ul lui Stoichiţă, furat la Constanţa

RĂMAS PIETON

Antrenorul principal al echipei de fotbal Steaua, Mihai Stoichiţă, calcă pe urmele patronului echipei, Gigi Becali. Tehnicianul formaţiei din Ghencea a rămas fără maşină la Constanţa, după ce hoţii i-au furat BMW-ul X6, parcat în faţa hotelului „Scala”, de pe bulevardul Mamaia. Stoichiţă venise la malul mării pentru a asista la meciul de Liga a II-a dintre Săgeata Stejaru şi Steaua II. Ieri dimineaţă, în jurul orelor 10.00, când a ieşit din hotel acesta a descoperit că i-a dispărut maşina de lux. „Azi dimineaţă (n.r - ieri), am coborât din cameră, am mâncat, după care am ieşit din hotel şi am văzut că maşina nu mai era. Nu am idee cine a luat-o, aştept să afle poliţiştii”, a declarat tehnicianul Stelei. Stoichiţă a sunat la 112 şi a reclamat furtul. Iniţial, la solicitare au răspuns lucrătorii Secţiei 1, dar cazul a fost preluat de poliţiştii de la Furturi de Auto, care au deschis o anchetă pentru a da de urma autorilor. Poliţiştii spun că maşina a fost dată în urmărire şi s-au format filtre atât în Constanţa cît şi în judeţ. Oamenii legii cred că hoţii ar fi acţionat după miezul nopţii, dar nu au prea multe date pentru că hotelul „Scala” nu are camere video de supraveghere. Prejudiciul a fost estimat la 85.000 de euro.

FURT IDENTIC

Tot în noaptea de marţi spre miercuri, şi tot pe bulevardul Mamaia, o altă maşină de lux a fost furată. Este vorba despre un autoturism marca BMW X5, parcat în faţa hotelului “Royal”. Oamenii legii spun că paznicul hotelului, care ar fi trebuit să supravegheze parcarea, nu a văzut nimic. Indivizii care au dat lovitura au plecat liniştiţi la volanul maşinii. Poliţiştii cred că ambele furturi au fost comise de aceleaşi persoane. Cel mai probabil, spun oamenii legii, hoţii au lucrat “la comandă”.