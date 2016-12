BNR - lefuri uriașe cu zero responsabilitate?

Cât câștigă șeful BNR, Mugur Isărescu? Greu de zis, căci informația nu-i publică (în mod absurd, desigur). Banca centrală spune că POATE circa 14.000 euro. Analiștii și oamenii cu capul pe umăr avansează o altă sumă - 40.000 euro lunar. Conform vocilor din BNR, alții, precum cei din Banca Angliei (BA), ar câștiga mai mult decât ai noștri. Dar (și e un mare „dar“), oamenii din BA își fac publice lefurile, ba chiar sunt puși la zid instantaneu, dacă dau cu inflația în baltă. În România, banca centrală ratează într-o mare veselie ținta de inflație (singurul ei obiectiv, prin lege), ba chiar își face de lucru și prin alte zone, fără niciun stres - șefimea are imunitate la orice. Cu alte cuvinte, după cum remarcă analistul Florin Cîțu, „statutul BNR oferă independență fără responsabilitate pentru acțiuni & decizii“. Iar numirile sunt politice, ca să înțelegi cine pentru cine lucrează. Tare, nu?

DA' SALARIU', CÂT E SALARIU'?!?

Consilierul BNR Adrian Vasilescu a sărit imediat în apărarea guvernatorului Mugur Isărescu, după ce în mass-media a apărut informația că el ar câștiga lunar vreo 40.000 euro, mai mult decât șefii băncilor centrale din state mult mai serioase decât al nostru - „Banca Belgiei - 39.879 euro, Banca Germaniei - 29.545 euro, Banca Italiei - 37.500 euro, Banca Olandei - 35.095 euro, Banca Angliei - 87.662 euro. La veniturile guvernatorului BNR am făcut referire acum doi ani. Încasa atunci, lunar, în jur de 12.000 euro. Probabil ca, de atunci, să fi ajuns la 14.000 euro. Nu mai mult“. Toate bune și frumoase, doar că, așa cum notează analistul Florin Cîțu, e un pic aiurea să faci comparație între salariul șefului Băncii Angliei (informație publică) și leafa secretă a lui Isărescu - „Practic, compari date publice cu o... părere personală, dar asta este România. Scopul este de a arăta că în Anglia se câștigă mai mult, deși, repet, la BNR salariul e secret. Oricum, toată această discuție despre salarii, pensii și bonusuri este generată de obsesia BNR de a ține lucrurile secrete (serii de date, minute, salarii etc.)“.

DAR STAI, CĂ NU-I CHIAR AȘA!

Important de subliniat este că la Banca Angliei (BA) salariul chiar este justificat. Iată ce spune legea - „Dacă ținta de inflație a BA este ratată cu mai mult de un punct procentual (plus sau minus), guvernatorul trebuie să trimită o scrisoare deschisă către cancelar, în care să explice de ce s-a întâmplat asta și să precizeze ce măsuri va lua pentru a se asigura că indicatorul revine în intervalul-țintă“. În România nu există așa ceva. „La noi, când inflația e mai mare sau mai mică decât ținta, primim mesaje de genul „Hai, băi frustratule, ce știi tu ce e aia politică monetară? Ce e ăsta? Atac la persoane? Noi știm mai bine, că d-aia suntem aici, d-aia ne tot aprobă Parlamentul“ etc. Asta public; în spate este mult mai colorat limbajul“, mai spune Cîțu. Cu alte cuvinte, statutul BNR oferă independență fără responsabilitate pentru acțiuni & decizii - „Aici e marea problemă a legii în România. Așa se explică și atitudinea superioară a băncii centrale, de fiecare dată când cer să publice minutele ședințelor de politică monetară sau datele care stau la baza celor câteva studii publicate pe site. Desigur, dacă am avea transparență și dacă în lege ar fi stipulat clar ce sancțiuni există pentru neîndeplinirea obiectivelor, toată discuția despre salarii și bonusuri ar fi irelevantă“.

PACIENTUL ZERO

Dar de unde a pornit tot circul? Fostul bancher Lucian Isar a dezvăluit recent, pe blogul său, că Mugur Isărescu ar câștiga circa 40.000 euro/lună - „Și nu, nu mă refer la venituri de la firma sa, Măr SRL, și nici la tranzacții anterioare, ci doar la pensie plus salariu plus bonusuri de performanță plus participări la ședință, toate legate de poziția de guvernator al băncii centrale. Ăsta este motivul pentru care Isărescu refuză publicarea veniturilor în declarația de avere. Culmea, legea ANI se aplică, fără excepție, tuturor cetățenilor români aflați în poziții publice. Nu face excepție nimeni, nici președintele țării, nici șefii serviciilor secrete și nici măcar boss-ul ASF, Mișu Negrițoiu (un soi de echivalent)“. Isar remarca și faptul că Isărescu a devenit pensionar cu două luni înainte de preluarea unui nou mandat la BNR - „Deși banca centrală a cerut tăierea pensiilor și salariilor în 2010, veniturile guvernatorului nu au fost diminuate, ba chiar au crescut în timpul crizei economice. Nu-i o rușine ca cineva să câștige 40.000 euro pe lună la stat, în România, deși BNR a ratat obiectivul de inflație în 11 din ultimii 12 ani. E o rușine să ascunzi asta doar pentru a dezinforma în voie“.