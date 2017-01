BNR a anunţat o dobîndă de referinţă de 6,48% pe an

Rata dobînzii de referinţă a crescut, în luna septembrie, la 6,48% pe an de la 6,10% pe an, cît era în august, a anunţat, ieri, Banca Naţională a României (BNR). Pentru luna septembrie 2007, nivelul ratei dobînzii de referinţă a BNR este de 6,48% pe an, iar hotărîrea BNR este în conformitate cu statutul băncii centrale şi ţine seama de evoluţiile macroeconomice şi monetare recente. Banca centrală calculează dobînda de referinţă sub formă de medie ponderată între dobînzile de intervenţie practicate de banca centrală în luna precedentă.

Consiliul de Administraţie al BNR a stabilit, la începutul lunii februarie, reducerea cu 0,75 puncte procentuale a dobînzii de politică monetară, de la 8,75 la 8% pe an, pe 26 martie a scăzut iar dobînda cheie anuală la 7,5%, pe 2 mai dobînda a fost coborîtă din nou, de la 7,5% la 7,25% pe an, pentru ca în şedinţa din 25 iunie BNR să o reducă a patra oară consecutiv, la 7% pe an. Banca centrală şi-a schimbat strategia de sterilizare a leilor în exces ai băncilor pe 9 iulie, cînd a început să atragă aceşti bani în depozite la două săptămîni la dobînzi ce variază de la o bancă la alta, spre deosebire de licitaţiile anterioare, în care atrăgea surplusul de lei în depozite la o lună şi acorda o dobîndă anuală fixă egală cu cea de politică monetară.