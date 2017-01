BNR a fixat ţinta de inflaţie pentru 2009 la 3,5%

Banca Naţională a României (BNR) a stabilit o ţintă de inflaţie pentru 2009 de 3,5%, încadrată de un interval de plus sau minus 1%, care este asumată şi de guvern, dar atenţionează că incertitudinile legate de creşterile salariale şi de politica fiscală rămîn ridicate. Ţinta de inflaţie pentru 2009 este cea mai ambiţioasă stabilită pînă în prezent de BNR, care fixase ţinte de 7,5% pentru 2005, 5% pentru 2006, 4% pentru 2007 şi 3,8% pentru 2008, toate încadrate de un interval \"acceptat\" de plus sau minus 1%. “Ţinta pentru anul 2009, asumată şi de guvern, răspunde necesităţii atingerii unui nivel al inflaţiei sustenabil pe termen mediu în condiţiile continuării procesului de convergenţă cu UE - proces care necesită însă eforturi economice şi financiare susţinute, sprijinite de un ansamblu de politici macroeconomice adecvate”, se spune în comunicatul BNR.

Banca centrală atrage atenţia că, deşi perspectivele pe termen mediu sînt \"de continuare şi consolidare a procesului dezinflaţionist\", presiunile cauzate de creşterea veniturilor - \"insuficient susţinută de sporuri de productivitate\", de majorarea cheltuielilor guvernamentale, precum şi incertitudinile legate de atitudinea investitorilor faţă de aşa numitele \"pieţe emergente\", aşa cum este considerată şi cea românească, reclamă \"păstrarea unei atitudini prudente a politicii monetare\". Alte incertitudini pe care le identifică banca centrală pentru perioada următoare şi care au impact asupra inflaţiei sînt calendarul ajustării preţurilor administrate şi evoluţia preţurilor produselor agricole, în condiţiile secetei din acest an. În ceea ce priveşte dobînda de politică monetară, BNR a menţinut nivelul de 7% pe an, dar a modificat dobînzile pentru facilitatea de depozit şi pentru cea de credit pentru a creşte rolul de semnal al dobînzii cheie şi a limita volatilitatea dobînzilor din piaţa interbancară. Astfel, rata dobînzii pentru facilitatea de depozit urcă de la 1% pe an la 2% pe an, iar cea pentru facilitatea de credit scade de la 14% la 12% pe an. Totodată, BNR a îndulcit rata dobînzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei, care echivalează cu 20% din pasivele în lei ale băncilor, reducînd-o de la 21% la 18% pe an începînd cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2007.