Delegaţia Fondului Monetar Internaţional (FMI) a avut întâlniri şi cu analiştii Băncii Naţionale a României (BNR). Surse apropiate negocierilor cu FMI spun că, în urma acestor discuţii, BNR a modificat în urcare prognoza de inflaţie pentru acest an, de la 7,8%, cât estima în luna august, la 8,2%, cifră care va fi anunţată astăzi, la raportul trimestrial asupra inflaţiei. Rata anuală a inflaţiei a urcat în septembrie la un nou maxim pentru ultimii doi ani, de 7,77%, depăşind estimarea medie a analiştilor, de 7,6%. Consiliul de Administraţie al BNR a decis, marţi, menţinerea dobânzii de politică monetară la minimul istoric de 6,25%, precum şi a ratelor pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută la 15% şi, respectiv, 25%. Totodată, BNR a stabilit ţinta de inflaţie pentru 2012 la nivelul din 2011, de 3%, plus/minus un punct procentual, şi a fixat o ţintă staţionară începând din 2013, de 2,5%, plus/minus un punct. Banca centrală a arătat că ţintele asumate urmează să fie discutate cu Guvernul. BNR nu s-a încadrat în ţinta de inflaţie în ultimii trei ani şi estimează că rata anuală va depăşi intervalul ţintit şi la finele acestui an, ca urmare a majorării TVA de la 19%, la 24%. Inflaţia reprezintă unul dintre criteriile fixate în cadrul acordului de finanţare externă semnat de România, în valoare de 20 miliarde de euro, şi coordonat de FMI. Totodată, inflaţia se numără printre criteriile de convergenţă pe care România trebuie să le îndeplinească pentru aderarea la zona euro. Analiştii ING România consideră că BNR a stabilit noi obiective de inflaţie ambiţioase începând cu 2012 doar pentru a transmite semnale pozitive, dar, cel mai probabil, nu va înăspri politica monetară pentru a le atinge, ceea ce va duce la noi ratări ale ţintelor. Analiştii ING arată că BNR are o credibilitate redusă cu privire la îndeplinirea ţintelor de inflaţie şi stabilirea unor ţinte care nu pot fi atinse va face, de fapt, mai mult rău decât bine regimului de ţintire a inflaţiei. Analiştii băncii consideră că este de aşteptat ca preţurile pentru gaze, situate cu mult sub media UE, precum şi preţurile ţigărilor, încălzirii termice, electricităţii, să crească în viitor. Totodată, analiştii ING notează că rata de schimb valutar este foarte importantă pentru inflaţie şi anticipează că BNR nu va permite ca leul să se aprecieze la fel cum s-a întâmplat până în 2007.