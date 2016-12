BNR a redus rata de politică monetară la 7,5%

Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis, ieri, în prima şedinţă de politică monetară din 2010, să reducă dobânda cu 0,5%, de la 8% la 7,5% şi să menţină ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei, la 15%, şi în valută, la 25%. Totodată, banca centrală a decis „gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar în vederea consolidării transmisiei semnalelor de politică monetară”, se arată într-un comunicat al BNR. CA al băncii centrale are programată a doua şedinţă de politică monetară din acest an pe 3 februarie, când va analiza şi raportul trimestrial asupra inflaţiei. La precedenta şedinţă de politică monetară, de la începutul lunii noiembrie 2009, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 8% şi ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei, la 15%, şi în valută, la 30%. Ulterior, pe 16 noiembrie, CA al BNR a redus nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de bănci la pasivele în valută cu scadenţă sub doi ani de la 30% la 25%, pentru susţinerea finanţării sectorului guvernamental de pe piaţa internă, în condiţiile amânării tranşelor din împrumutul extern. Banca centrală a redus în 2009 dobânda de politică monetară cu 2,25%, de la 10,25%, şi ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ale instituţiilor de credit, de la 18% la 15%.