“Banca Naţională a României (BNR) preferă să intervină cît mai rar în piaţa valutară, fără a-şi anunţa sau comenta în vreun fel mişcările, însă îşi menţine libertatea totală de intervenţie”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, înaintea întîlnirii guvernatorilor băncilor centrale care are loc la Cape Town, Africa de Sud, sub auspiciile Băncii Reglementelor Internaţionale. Isărescu a ţinut să precizeze că, pentru moment, BNR îşi menţine poziţia de a interveni în piaţă după cum consideră de cuviinţă. \"Am păstrat libertatea totală în acest domeniu\", a spus guvernatorul BNR, potrivit versiunii în limba română a interviului, publicată, ieri, de Banca Naţională a României (BNR).

În piaţă au existat suspiciuni că banca centrală a intervenit în piaţă pentru a \"slăbi\" leul, mai ales după ce rezervele valutare ale României au urcat în august cu 10,07% pînă la 24,7 miliarde de euro, evoluţie explicată de BNR prin creşterea puternică a preţurilor obligaţiunilor guvernamentale deţinute de banca centrală pe pieţele internaţionale. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, negase însă că intervenţiile băncii centrale din piaţa valutară au alt scop decît majorarea rezervelor valutare. \"Principalul obiectiv este rezerva, pentru că, nu întîmplător, unele bănci centrale, inclusiv banca centrală americană, se numesc bănci de rezervă. Rezerva este scopul principal al unei bănci cînd intervine pe piaţa valutară\", declarase Vasilescu, pe 15 septembrie. \"Obiectivul numărul unu al băncii centrale, dacă se hotărăşte să cumpere euro, este să majoreze rezerva\", adăugase el. Isărescu a mai spus că BNR ar putea \"într-o zi\" să opteze pentru explicarea intervenţiilor sale pe piaţa valutară, după modelul adoptat recent de banca centrală din Noua Zeelandă.