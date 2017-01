BNR decide astăzi dacă va majora dobînda de politică monetară

Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Radu Graţian Gheţea, a declarat, ieri, că Banca Naţională a României (BNR) va creşte, cel mai probabil, dobînda de politică monetară, ceea ce va afecta atît nivelul dobînzilor la credite, cît şi cel al depozitelor. “Este greu de făcut predicţii legate de ce măsură va lua BNR în ceea ce priveşte dobînda de referinţă”, a afirmat Gheţea la un seminar pe tema finanţării imobiliare. El a arătat că nivelul dobînzilor este deja foarte mare şi a recomandat BNR să încerce să limiteze creşterea acestora. “Nu este bine că am ajuns la dobînzi atît de înalte, nici la credite, nici la depozite. BNR ar trebui să încerce să limiteze această creştere a dobînzilor şi să revenim la situaţia de acum 10 luni, cînd dobînzile erau la limite rezonabile. Atunci dobînzile la lei erau comparabile cu cele la valută”, a arătat Gheţea. BNR a majorat, în luna mai, pentru a cincea oară consecutiv, dobînda de politică monetară, cu 0,25 puncte procentuale, la 9,75%. Majoritatea analiştilor financiar-bancari din România anticipează o creştere a dobînzii cheie la 10%. Cei mai mulţi membri ai Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), care au participat la un sondaj cu privire la decizia de politică monetară pe care o va lua, astăzi, BNR, anticipează o majorare a dobînzii cheie de la 9,75%, la 10% pe an. \"Conform opiniilor exprimate în cadrul unui sondaj intern de către membrii AAFBR, Consiliul de Administraţie al BNR ar putea decide majorarea ratei dobînzii de politică monetară cu 0,25 puncte de bază, pînă la 10%, în şedinţa de politică monetară din data de 26 iunie\", se arată într-un comunicat transmis ieri de asociaţie. Cea mai mare parte dintre membrii AAFBR care au participat la sondaj (86%) anticipează o majorare a dobînzii cheie a BNR cu un sfert de punct procentual, la 10% pe an, în vreme ce 5% dintre aceştia estimează o creştere cu 0,50 puncte procentuale, iar 9% se aşteaptă ca banca centrală să menţină dobînda de politică monetară la 9,75% pe an. Niciunul dintre analiştii AAFBR nu ia în considerare reducerea ratei dobînzii cheie.